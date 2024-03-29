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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صدمة آسر ياسين بسبب حقيقة ابنه في أحداث بدون سابق إنذار

صدى البلد

أحداث كثيرة ومثيرة في الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار حيث  يكتشف مروان و ليلى أن عمر ليس ابنهم و يحاولان استيعاب الصدمة. 

 

يصارع كل منهما مشاعره تجاه عمر و تجاه مرضه و هم يفكرون في الخطوة القادمة حتى تظهر فكرة ان هناك خطأ قد حدث في مستشفى ولادة عمر في الإسماعيلية فيقرر مروان زيارتها لمحاولة الوصول لأي معلومة قد تفيدهم.. . يبحث مروان في أرشيف المستشفى بين الملفات  ليجد عنوان يشعر أنه سيدله على ابنه فيقرر زيارته و لكن لا يوصله لشئ فيطلب مساعدة ابن عمه عماد و يضطر ان يحكي له كل ما حدث، يصل مروان الي العنوان بمساعدة عماد ليفاجئ بمفاجئة كبيرة في نهاية الحلقة
الحلقة الثالثة . 

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مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3.. آسر ياسين يبحث عن ابنه الحقيقي

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نهال عنبر: دوري في مسلسل بدون سابق إنذار» مختلف وجديد| خاص

 

 

المسلسل  من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.


بدون سابق إنذار من بطولة  أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام  وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة  بسمة . 

بدون سابق انذار هاني خليفة خالد صالح عائشة بن احمد عمر الشناوي مسلسل بدون سابق انذار

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