صدمة آسر ياسين بسبب حقيقة ابنه في أحداث بدون سابق إنذار

أحداث كثيرة ومثيرة في الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار حيث يكتشف مروان و ليلى أن عمر ليس ابنهم و يحاولان استيعاب الصدمة.

يصارع كل منهما مشاعره تجاه عمر و تجاه مرضه و هم يفكرون في الخطوة القادمة حتى تظهر فكرة ان هناك خطأ قد حدث في مستشفى ولادة عمر في الإسماعيلية فيقرر مروان زيارتها لمحاولة الوصول لأي معلومة قد تفيدهم.. . يبحث مروان في أرشيف المستشفى بين الملفات ليجد عنوان يشعر أنه سيدله على ابنه فيقرر زيارته و لكن لا يوصله لشئ فيطلب مساعدة ابن عمه عماد و يضطر ان يحكي له كل ما حدث، يصل مروان الي العنوان بمساعدة عماد ليفاجئ بمفاجئة كبيرة في نهاية الحلقة

الحلقة الثالثة .

المسلسل من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.



بدون سابق إنذار من بطولة أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة .