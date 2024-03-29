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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة في ملف تجديد نجم الأهلي

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات ملف التجديد للنجم التونسي على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية "الأهلي يرغب في تمديد عقد على معلول، ولكن ليس بنفس المقابل المادي الذي يتقاضاه اللاعب، بسبب ارتفاع سعر الدولار، والأحمر لا يستطيع تحمل هذا المبلغ الكبير".

وأتم: "علي معلول قدم الكثير للأهلي ويُسجل في التاريخ، وأضاف للكرة المصرية، بالإضافة إلى انضباطه واحترامه للجميع، والكرة الآن في ملعبه".

ويلتقي الأهلي بنظيره سيمبا التنزاني، اليوم الجمعة، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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