كشف ملابسات بلاغات السرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

فقد ضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) لقيامه بسرقة 2 هاتف محمول من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته (الهواتف المستولى عليها)، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن، وأنه وراء إرتكاب عدد 3 وقائع سرقة أخرى، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وضبط (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة إطارات وجنوط السيارات، وأقروا بإرتكاب (12) واقعة .. وأضافوا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" (5 أشخاص من مالكى محال قطع غيار السيارات) "تم ضبطهم" ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

وضبط (خادمة ) لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية والساعات "ماركات مختلفة" من داخل شقة تعمل بها بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وكذا ضبط (عاطل "ونجله" – لأحدهما معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "النشل"، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالأسلوب المُشار إليه وأنهما وراء إرتكاب عدد 5 وقائع سرقة ، تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما " سئ النية " (عامل - مقيم بدائرة القسم).

وضبط (سائق ، عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ، وإعترفوا بإرتكاب (10) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (2 سمكرى "لأحدهما معلومات جنائية") وضبط بالورشة عملهما على السيارات المستولى عليها.

وكذا ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية ، وإعترفا بإرتكابهما (4) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المستولى عليها.



كما تم ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل المساكن ، وإعترفا بإرتكابهما عدد (9) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.