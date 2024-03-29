ابنة شويكار تكشف نبأ مثيرا عن نجل فؤاد المهندس بعد حريق شقته

أكدت منة ابنة الفنانة الراحلة شويكار أن محمد نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس بخير ولم يتعرض لأي أذي نتيجة للحريق الذي نشب فى شقته فجر اليوم.



وقالت منة أنها على تواصل دائم بمحمد من خلال هاتف البواب الخاص بالعمارة التى يسكن فيها بسبب تعرض هاتفه للتلف نتيجة الحريق.



وعن نقله للمستشفى أكدت منة أن محمد بخير ولم يذهب إلى المستشفى ولم يتعرض لإي مكروه نتيجة لحريق الشقة.



وعن التلفيات أكدت منة أن الحريق الذى نشب فى الشقة فجر اليوم بعد نزوله منها لصلاة الفجر أدي إلى تلف غرفتين كاملتين منهما غرفة نومة ويعمل حاليا على إعادة بنائهما من جديد.

أخر ظهور لمحمد المهندس فى برنامج الستات

وأكد محمد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس على حب والده للفنانة شويكار، معقبا: "هي عرفت إزاي تجيبه و يحبها"، موضحا أن فؤاد المهندس أحب بها دلالها و رقتها بجانب التوافق الذي كان يجمعهم بعملهم.

وأضاف "المهندس"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن والده و شويكار برغم اتفاقهم على الزواج لكنهم اتفقوا أيضا على عدم الإنجاب بسبب إن كل فرد لديه أبناء.

رد فعل والدته بعد زواجه من شويكار

ونوه نجل فؤاد المهندس، إلى أن والده قام بإخبار والدته بزواجه من شويكار بعد الزواج، و لكنها طلبت الطلاق و عاشت لتربية أبنائها فقط و لم تتزوج بعده، مؤكدا أن السبب هو حبها الشديد لـ فؤاد المهندس وخاصة أنها كانت تهتم لكل احتياجاته و طلباته.

وأوضح، أن والده و والدته كانوا بالأصل جيران منذ الصغر، لافتا إلى أن فؤاد المهندس كان مواظب بعد طلاقهم بالذهاب إليهم يوميا و قضاء الوقت معهم لمدة ساعة، كاشفا أن خلال فترة امتحانات الثانوية العامة كان يقوم بتوصيلهم للمدرسة و انتظارهم بالسيارة يقرأ القرأن.