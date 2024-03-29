طفلة تسأل: هل للشيطان عبادة؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال طفلة حول هل الشيطان له عبادة يعبدها، قبل طرده من رحمة الله؟.

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، خلال حلقة برنامج "نور الدين": "الشيطان كان يسجد ويركع ويذكر الله ويقوم بكل العبادات التي تقوم بها الملائكة ولكن لما طرد من رحمة الله معرفش يعمل كده ووجد نفسه خارج النطاق ومنشغل بعرض الضلالة على الناس".

وأضاف: "الشيطان حاليا منشغل بابن آدم وأنه سبب خروجه من العبادة والجنة والوقوع في المصيبة ويريد أن يضله وهذا نوع من أنواع الغباوة والكبر".