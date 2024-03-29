عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يحذر لاعبي الأهلي من فريق سيمبا في مباراة اليوم

كولر
كولر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي لاعبي نادي سيمبا التنزاني في مواجهة الأهلي اليوم عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك


 

وكتب فرج عامر:"حاله من التعبئة الشديدة  للاعبي وجماهير سيمبا  التنزاني الذي يواجه الاهلي في تنزانيا اليوم الثامنة مساءا بتوقيت مصر في ربع نهائي بطولة ابطال اندية افريقيا يقود هذا الشحن عبد القادر بن شيخة  مدرب الفريق الجزائري ، المباراة قوية وحماسية وسيمبا يعتمد علي الحشد الجماهيري الهائل وحماس لاعبية

وتابع : كولر حذر لاعبي الاهلي وطالبهم بالتركيز ، وحذرهم من ثلاث لاعبين هم اهم نجوم سيمبا اهمهم صانع الالعاب والظهير الايسر  ،ومهاجم الفريق".


 

يواجه النادي الأهلي المصري نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسط غياباتمؤثرة بسبب الإصابات وعدم القيد.

يغيب عن الأهلي 9 لاعبين، هم:

  • محمد الشناوي: حارس المرمى الأساسي، يعاني من إصابة في الكتف.
  • ياسر إبراهيم: مدافع الفريق، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.
  • أليو ديانج: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في الكاحل.
  • إمام عاشور: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.
  • وسام أبوعلي: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في الركبة.
  • كريم نيدفيد: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.
  • محمد الضاوي كريستو: لاعب الهجوم، يعاني من إصابة في الركبة.
  • عمر كمال: لاعب الوسط، لم يتم قيده في القائمة الإفريقية.
  • محمود الزنفلي: لاعب الوسط، لم يتم قيده في القائمة الإفريقية.

تعد هذه الغيابات ضربة قوية للأهلي، خاصة في ظل صعوبة المواجهة أمام سيمبا، الذي يُعد أحد أقوى الفرق فيإفريقيا.

الاهلى المصري الفريق الجزائري العضلة الخلفية النادي الإهلي المصري جماهير سيمبا التنزاني رئيس نادي سموحة عمر كمال مباراة قوية مباراة اليوم محمد الشناوي نادي سيمبا التنزاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

ترشيحاتنا

مشهد مهيب| زفة لـ 350 طفل من حفظة القرآن الكريم في شوارع طنطا.. شاهد

رفع حالة الطوارئ في هذه المحافظة بسبب الطقس.. تفاصيل

صلاة الكسوف كيفيتها وفضلها ووقتها.. في الركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان

شافت جثمانها خارج من المشرحة.. انهيار والدة فتاة البراجيل وفقدانها الوعي

التصريح بالدفن .. تقرير التشريح يؤكد وفاة رحاب بالحبوب السامه

عتبة الرحمن.. خطيب المسجد الحرام: بـ أمرين تكن على الطريق الموصل لله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

علاج تجميلي قوي.. ماذا يحدث للجسم عند استخدام قشر الليمون؟

ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها| رقم خرافي

مع تقلبات الجو| علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

فيديو

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ