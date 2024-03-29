كولر يحذر لاعبي الأهلي من فريق سيمبا في مباراة اليوم

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي لاعبي نادي سيمبا التنزاني في مواجهة الأهلي اليوم عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك





وكتب فرج عامر:"حاله من التعبئة الشديدة للاعبي وجماهير سيمبا التنزاني الذي يواجه الاهلي في تنزانيا اليوم الثامنة مساءا بتوقيت مصر في ربع نهائي بطولة ابطال اندية افريقيا يقود هذا الشحن عبد القادر بن شيخة مدرب الفريق الجزائري ، المباراة قوية وحماسية وسيمبا يعتمد علي الحشد الجماهيري الهائل وحماس لاعبية

وتابع : كولر حذر لاعبي الاهلي وطالبهم بالتركيز ، وحذرهم من ثلاث لاعبين هم اهم نجوم سيمبا اهمهم صانع الالعاب والظهير الايسر ،ومهاجم الفريق".





يواجه النادي الأهلي المصري نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسط غياباتمؤثرة بسبب الإصابات وعدم القيد.

يغيب عن الأهلي 9 لاعبين، هم:

محمد الشناوي: حارس المرمى الأساسي، يعاني من إصابة في الكتف.

ياسر إبراهيم: مدافع الفريق، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

أليو ديانج: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في الكاحل.

إمام عاشور: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.

وسام أبوعلي: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في الركبة.

كريم نيدفيد: لاعب الوسط، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

محمد الضاوي كريستو: لاعب الهجوم، يعاني من إصابة في الركبة.

عمر كمال: لاعب الوسط، لم يتم قيده في القائمة الإفريقية.

محمود الزنفلي: لاعب الوسط، لم يتم قيده في القائمة الإفريقية.

تعد هذه الغيابات ضربة قوية للأهلي، خاصة في ظل صعوبة المواجهة أمام سيمبا، الذي يُعد أحد أقوى الفرق فيإفريقيا.