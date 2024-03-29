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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 صواريخ من جنوب لبنان .. صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

ارشيفي
ارشيفي

دوت صافرات الإنذار في مناطق بتست وشلومي في الجليل الأعلى عند الحدود مع ‎لبنان.

جاء ذلك بعد إطلاق صواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.

وقالت "القناة 12 الإسرائيلية" إنه تم إطلاق 5 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.


وكان حزب الله اللبناني في وقت سابق اعلن أن عناصره استهدفت- بقذائف المدفعية- تجمعا لجنود الاحتلال في قلعة هونين بالجليل الأعلى.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق  انه تم إستهداف مقر قيادة فرقة الجليل 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية بصاروخي "بركان"

وكان حزب الله اللبناني في بيان مقتضب له أعلن استشهاد ثلاثة من مقاتله خلال عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت المقاومة الإسلامية اللبنانية " حزب الله" في وقت سابق اعلنت قصف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية حيث أصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما استهدف عناصر المقاومة الإسلامية التابعة لحزب الله اللبناني  مستوطنتي “غورن” و”شلومي” بالأسلحة الصاروخية والمدفعية

وبحسب البيان الصادر عن حزب الله؛ فأن ذلك يأتي في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت في وقت سابق  بأنه تم استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصواريخ أُطلقت من لبنان.

وبالامس استهدف  حزب الله ثكنة يردن في ‎الجولان السوري المحتل"مقر القيادة الرئيسي في زمن الحرب" بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا رداً على ‌‌إعتداء العدو الصهيوني الذي طال البقاع.

واستهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية اللبنانية ظهر اليوم قوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط شتولا بالأسلحة الصاروخية حيث أصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها ‏بين قتيل وجريح. ‏

 

 

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