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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأقمار الصناعية كشفتها.. انتشار غاز ثقيل في سماء الصين | ما السر؟

صدى البلد

تظهر البيانات الأخيرة أن الصين تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في انبعاثات غاز السداسي فلوريد الكبريت (SF6)، وهو غاز دفيء قوي يستخدم بشكل رئيسي في صناعة الطاقة الكهربائية. ومن المعروف أن SF6 يعتبر أحد أكثر الغازات الدفيئة تأثيرًا، حيث يكون له تأثير تدفئة عالي على الغلاف الجوي.

غازات دفيئة

وفقًا للتقرير السادس للجنة المعنية بتغير المناخ (IPCC)، يعادل تأثير SF6 في إحداث الاحترار العالمي 24300 مرة ضعف ثاني أكسيد الكربون على مدار 100 عام. ومع زيادة الطلب على الكهرباء في الصين، تزايد استخدام SF6 في الشبكات الكهربائية، مما يؤدي إلى زيادة انبعاثاته.

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وفقا لمجلة “فيزيكس” للعلوم، تعد هذه الزيادة في انبعاثات SF6 في الصين تحديًا كبيرًا لجهود الحد من تغير المناخ العالمي. فمع تصاعد الحرارة العالمية وزيادة التركيزات العالمية للغازات الدفيئة، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات للتقليل من انبعاثات SF6 وتطوير بدائل أكثر صديقة للبيئة.

حلول للتحكم في غاز SF6

لتحقيق ذلك، يمكن للصين أن تتخذ إجراءات مبتكرة للتحكم في انبعاثات SF6. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تطوير تقنيات جديدة لتخزين ونقل الكهرباء تستخدم بدائل أقل ضارة بالبيئة بدلاً من SF6. كما يمكن تعزيز الرقابة والمراقبة على استخدام SF6 وتعزيز الوعي بأضراره البيئية والتحفيز على استخدام تقنيات أكثر استدامة.

غاز السداسي فلوريد الكبريت

عندما يتعلق الأمر بانبعاثات غاز السداسي فلوريد الكبريت (SF6)، تظهر دراسة جديدة أجراها باحثون من عدة مؤسسات أهمية زيادة الانبعاثات في الصين وتأثيرها على المستوى العالمي. 

تم تحديد إجمالي انبعاثات SF6 في الصين خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2021 باستخدام بيانات من محطات رصد في الصين ومحطات أخرى في جميع أنحاء العالم.

أظهرت النتائج أن الانبعاثات الصينية من SF6 تضاعفت تقريبًا خلال هذه الفترة، من 2.6 جيجا جرام في عام 2011 إلى 5.1 جيجا جرام في عام 2021. وهذا يعني أن الصين أصبحت تمثل 57 بالمائة من إجمالي الانبعاثات العالمية لهذا الغاز. وتعتبر هذه الزيادة الصينية أكبر من الزيادة العالمية في انبعاثات SF6 خلال نفس الفترة.

وتشير الدراسة إلى أن الزيادة في الاستهلاك الكهربائي في الصين واعتماد الشبكات الكهربائية على SF6 قد ساهمت في هذا الارتفاع الكبير في الانبعاثات. وتذكر الدراسة أن SF6 يعد غازًا دفيئًا قويًا، وأنه يساهم بشكل كبير في تغير المناخ العالمي.

تشير النتائج إلى أهمية تبني الصين لإجراءات فعالة للتحكم في انبعاثات SF6 والعمل على تطوير بدائل صديقة للبيئة. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تعزيز الرقابة والمراقبة على استخدام SF6 وتشجيع الابتكار في تطوير تقنيات جديدة لتخزين ونقل الكهرباء تستخدم بدائل أقل ضارة بالبيئة.

الاحترار العالمي أكسيد الكربون الاستهلاك الانبعاثات

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