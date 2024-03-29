ماس كهربائي.. التحقيقات تكشف تفاصيل إصابة ربة منزل بحريق شقتها في الجيزة

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في إصابة ربة منزل خلال حريق في شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس.

حيث طلبت النيابة العامة في الجيزة الاستعلام عن الحالة الصحية لربة المنزل المصابة في الحريق، وانتدبت فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق وملابسات اشتعاله.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بإندلاع حريق في شقة سكنية في أبو النمرس، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة اشتعال النيران في شقة سكنية بمنطقة ابو النمرس، وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين إصابة سيدة جراء الحريق، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن السيدة بالغة من العمر 40 عاما، ومصابة بحروق في الذراعين، كما تبين أن الحريق اندلع في الشقة بسبب ماس كهربائي.