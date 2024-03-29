عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عامر التوني: ورثت الصوت الجميل من والدتي وصنعت ناي خاص .. فيديو

المنشد عامر التوني
المنشد عامر التوني

كشف المنشد عامر التوني تأثير والدته عليه وكيف كان صوتها سببًا في حبه للإنشاد والابتهالات، كما تحدث عن أول الة موسيقية صنعها بيده.

قال المنشهد عامر التوني خلال حديثه في لقاء حصري مع برنامج سبوت لايت الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان عبر قناة صدى البلد: "نحن كنا محظوظين لأننا نشأنا في ريف وورثت الصوت الحلو من والدتي فوالدتي كانت حافظة لتراث سيد درويش بالكامل، وكنت احب اسمع صوتها لأن صوتها كان سليم".

وتابع: "فيما بعد في المدرسة كنت أقدم الأوبرتات والمسرحيات وكان لدي هاجس أن اتعلم العزف على الة موسيقيية لكن في قريتي بالمنيا لم تكن بها الالات موسيقيية، لكنني كنت صانع ناي خاص بي وكنت طفلًا وقتها".

واختتم كلامه، وقال: "كنت اعزف الناي بطابور الصباح بالثانوية العامة، وكان يسمح لنا بهذا مدير المدرسة رغم أنه كان شيخ أزهري لكنه كان لديه تفتح وفكر".
 

المنشد عامر التوني سبوت لايت صدى البلد الابتهالات الإعلامية شيرين سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن انضمام إياد العسقلاني للأهلي

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار السيارات |بتخفيض يصل لـ 200 ألف جنيه أرخص موديل MG.. سعرها نزل نص مليون جنيه.. ما هذه السيارة ؟

إنجازات قضائية حققها السيسي| إطلاق نظام موحد.. إنشاء مدينة العدالة.. وضربات متلاحقة للرقابة الإدارية

حسام موافي: القولون التقرحي مزعج وليس خطيرا

عزباء وعايشة لوحدها.. لغز العثور على جثة سيدة داخل شقتها في الجيزة

مفتي الجمهورية: الاعتكاف سنة وتاركه لا وزر عليه لكنه يأثم

ماذا يحدث لمن أحيا ليلة القدر بالطاعات؟ خطيب المسجد الحرام: 5 عجائب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية

موعد الكسوف الكلي 2024 بالساعة والدقيقة.. أهم المعلومات عنه

بإمكانيات قوية وبأسعار اقتصادية .. هونر تطلق هاتفين بنفس المواصفات

70 مليار مشاهدة يوميا.. يوتيوب تفاجئ متابعيها بميزة جديدة

فيديو

إسلام إبراهيم يكشف كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": لفيت على الدراي كلين

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ