جامعة عين شمس في أسبوع.. اليونسكو تختار 6 طلاب وعضو هيئة تدريس للمشاركة في ملتقى الجامعات..تجهيز الطوارىء الجديدة ومركز نقل الدم ووحدة أمراض السرطان   

جامعة عين شمس في اسبوع..

-"اليونسكو " تختار 6 طلاب وعضو هيئة تدريس للمشاركة بملتقى الجامعات 2024

-بروتوكول تعاون بين مستشفيات الدمرداش جامعة عين شمس ومؤسسة صحتنا لتجهيز الطوارىء الجديدة

-افتتاح الدوره الرمضانية لأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها "اليونسكو " تختار ستة طلاب وعضو هيئة تدريس للمشاركة في ملتقى الجامعات لشئون التراث الثقافي 2024،افتتاح الدوره الرمضانيه لأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة.

اختار المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ستة طلاب من مرحلة الدراسات العليا بجامعة عين شمس ،وعضو هيئة تدريس للمشاركة في ملتقى الجامعات لشئون التراث الثقافي 2024.

تأتى مشاركة جامعة عين شمس ، تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ، و أ.د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و أ.د. حسام طنطاوي، عميد كلية الاثار، وتنسيق أ. إسلام عزت، المدرس المساعد بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، ومنسق كلية الآثار للمنح والمشروعات البحثية.

وتسابق للمشاركة 12 جامعة ومعهد بحثي في جمهورية مصر العربية، والذين قاموا بترشيح 86 طالب وطالبة بمرحلة الدراسات العليا، وكذلك 50 أستاذًا متخصصًا في مجالات متعلقة بصيانة التراث الثقافي وتطبيقاتها المختلفة.

وتم اختيار ستة طلاب بمرحلة الدراسات العليا بجامعة عين شمس وهم: سعيد سعد، المعيد بمعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة، المهندسة رضوى أشرف، باحثة دكتوراه بقسم العمارة بكلية الهندسة، هبة سامي، أمين بالمتحف المصري بالقاهرة، وباحثة ماجستير بكلية الآثار ، محمود سلامة، أخصائي ترميم الآثار بالقاهرة التاريخية، وباحث ماجستير بكلية الآثار، أ. منال محمد رجب، وأحمد عبد العزيز صقر، خريجو برنامج دبلوم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بكلية الآثار ، كما تم اختيار د. سمر حمدون، مدرس التواصل المجتمعي بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية كمدرب في مشروع دور التواصل المجتمعي في ربط المجتمعات المحيطة بالمناطق التراثية تطبيقًا على منطقة الأزهر .

وسيقوم المشاركون من جامعة عين شمس والجامعات والمعاهد الأخرى بالعمل على إعداد الخطة التنفيذية واختصاصات Terms of Reference (ToR) لعدد من المشروعات المبتكرة في صيانة التراث الثقافي بالقاهرة وهي: صيانة الحدائق والمساحات الخضراء العامة والخاصة تطبيقا على منطقة الفسطاط، الصناعات التراثية والاقتصاد تطبيقًا على منطقة الجمالية، التخطيط لإعادة استخدام المباني التراثية تطبيقًا على منطقة الدرب الأحمر، توثيق التراث المبني وتقييم حالة المباني الأثرية تطبيقًا على آثار شرق القاهرة، ومشروع التواصل المجتمعي والمجتمعات المحيطة تطبيقًا على منطقة الأزهر.



كما وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، و عمرو شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا بروتوكول تعاون بين الطرفين، من خلاله تساهم المؤسسة فى تجهيز الطوارىء الجديدة ومركز نقل الدم ووحدة أمراض السرطان بمستشفى الأطفال مما يسهم فى زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى لتعالج ما يقرب من ثلاثمائة ألف مريض سنويا، وثلاثة مليون طفل فى خلال العشر سنوات القادمة وذلك بتكلفة 84 مليون جنيه.

شهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى للمستشفيات ود. رباب يوسف الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحتنا ولفيف من قيادات مؤسسة صحتنا.

أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن تقديره العميق للجهود المبذولة لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والتي تعكس التزام جامعة عين شمس بتعزيز الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الغير قادرين وتعزيز قدرات المستشفيات على مواجهة التحديات الصحية بكل فعالية وكفاءة.

وأكد رئيس جامعه عين شمس علي دور مؤسسات المجتمع المدني فى أنشطة الجامعات بشكل عام والأنشطة الصحية وعلاج المرضي بشكل خاص، مشيرا إلي أن تبرعات المجتمع المدنى في تصاعد واستمرارية وهو ما يؤكد ثقتهم في جامعة عين شمس وفي المردود الإيجابي لتلك التبرعات.

وأشاد الدكتور محمد ضياء بكلية طب عين شمس، والدور الحيوى الذي تؤديه المستشفيات الجامعية فى قطاع الرعاية الصحية في مصر، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية تمثل نقطة تقاطع حيوية بين التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي، وتقدم خدمات طبية شاملة تشمل: العلاج والتدريب في مجالات الطب والتمريض، وتعمل مستشفيات جامعة عين شمس على تقديم خدمات طبية متقدمة وتطبيق أحدث التقنيات والإجراءات العلاجية للمرضى، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر.

وصرح عمرو شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا "إن المؤسسة على مدار الخمس سنوات السابقة ساهمت فى علاج أكثر من ٢ مليون مريض من خلال تقديم أجهزة ومستلزمات طبية وصلت قيمتها ٢٥٠ مليون وحلمها الوصول إلى عشرة مليون مريض بحلول عام 2030."

و أضاف "إن المؤسسة استطاعت توفير تجهيزات طبية للمستشفيات الجامعية فى كل محافظات مصر من أسوان للاسكندرية، كما وفرت صحتنا لمستشفيات الدمرداش جامعة عين شمس تجهيزات طبية تقرب من ١٥٥ مليون جنيه حيث يساهم ذلك فى علاج ١٠ الاف مريض سنويا.

وأضاف" أن العمل مع كوادر وقيادات المستشفيات التابعة لجامعة عين شمس هو تعاون تفخر وتعتز به صحتنا. لما يملكونه من قدرة على تحويل الأحلام إلي حقائق، ولما يملكونه من مهارات علي مختلف الأصعدة تمكنهم من توفير رعاية فائقة الجودة ومتخصصة للمرضى، وتحقيق أفضل النتائج العلاجية لهم.

واثنى الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، علي التعاون المثمر مع مؤسسة صحتنا، مؤكداً أنه خلال السنوات الخمس الماضية تم إنجاز العديد من التطويرات بالمستشفيات الجامعية بمساهمة من المؤسسة، لافتا إلي أنه كان هناك حرص من الطرفين لتوظيف المبالغ المتبرع بها في تطوير المستشفيات لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية، كما كان هناك حرص شديد في الحفاظ علي التطويرات التى تمت، مشيدا بالمتابعة المستمرة من قبل المؤسسة للمشروعات التى ساهمت فيها.

أوضح الدكتور طارق يوسف أن مؤسسة صحتنا من أهم المؤسسات التى تدعم مستشفيات جامعة عين شمس ، مثمنا التعاون المستمر بين الطرفين والذي بدأ منذ عام 2018 لدعم الخدمات الصحية في مستشفيات الجامعة

وقدم نماذج لمشروعات التطوير التى ساهمت بها المؤسسة من بينها ، تجهيز وحدات رعاية القلب بأكاديمية القلب والصدر ، ورعاية القلب بمستشفى الباطنة ووحدة السكتة الدماغية الجديدة بمستشفى الباطنة والتى سيتم افتتاحها قريبا.

حضر توقيع البروتوكول ا.د. منال حمدى السيد أستاذ ورئيس قسم الأطفال، د. عصام فخرى مساعد المدير التنفيذى للشئون العلاجية ومدير مستشفى الدمرداش الجراحي، ا.د. فاطمه عبيد أستاذ أمراض الدم قسم الأطفال، د. ياسمين جمال مدير مستشفى الأطفال بالدمرداش.



ووسط اجواء مبهجة وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بدأت اليوم فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة والتي ينظمها اتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر وذلك على ملعب المدينة الجامعية لعدد ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب.

ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة ٣٢ طالبا ، ٣٢ طالبة.

على ان يتم منح المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية وميداليات كالآتي :

- مسابقة كرة القدم الخماسي :

(المركز الأول ٩٦٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٤٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طلبة:

( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طالبات:

( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).