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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيومي فؤاد: ربنا رزقني من وسع ودوري موجود كل سنة بـ«الكبير أوي»

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه متيسر الحال وربنا رزقه من حيث لا يحتسب، مضيفا "ربنا رزقني من وسع".

وأشار بيومي فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه في موسم من المواسم وخلال المشاركة في مسلسل "الكبير أوي"، كان هناك نجمين يريدون المشاركة في العمل مقابل مبالغ مالية كبيرة جدًا.

وأوضح بومي فؤاد، أن الكبير أوي مسلسل يعرض بشكل سنوي وفي الموسم الرمضاني، أي عمل مستمر، متابعًا: “دوري موجود كل سنه.. إلا لو مبقاش في بيومي فؤاد، ولذلك أحب المشاركة فيه”، منوهًا بأن رحمة أحمد لم تأخذ مكان دنيا سمير غانم ولكنها تشارك بخط درامي مختلف.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/rFLAQFFyQJnk2YB9/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية أسما ابراهيم النجم بيومي فؤاد برنامج حبر سري سمير غانم مسلسل الكبير أوي

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