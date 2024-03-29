الحشاشين الحلقة 19.. آلينار تكتشف علاقة يحيى ونورهان

شهدت الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين، اكتشاف آلينار العلاقة بين يحيى الجندي السلجوقي ونورهان فتاة حور العين.

اتفقت نورهان مع حورية إحدى فتيات حلم الجنة على مساعدتها للتأكد من وجود يحيى في قلعة آلموت وبالفعل ساعدتها وشاهدته.

وألقى وزير السلطان السلجوقي القبض على عمر الخيام بعد رفضه رسم خريطة لقلعة آلموت ووعده بالقتل جزاء ذلك.



الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.



المسلسل بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.