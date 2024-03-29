ضياع حلم اللقب.. مدرب يوفنتوس يطمح في نهاية قوية للموسم

رغم تلاشي حلم يوفنتوس بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، هذا الموسم، فإن ماسيميليانو أليغري، مدرب الفريق، يرى أنه ما زال يبحث عن إنهاء الموسم بشكل قوي.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن آخر مرة توج فيها يوفنتوس بلقب الدوري كانت في عام 2020، ولكن آمال الفريق في التتويج باللقب هذا الموسم انتهت بعد تحقيقه لانتصار واحد في آخر ثماني مباريات.

وهذا يعني أن يوفنتوس، صاحب المركز الثالث، سيواجه لاتسيو في عطلة نهاية الأسبوع، وهو يبتعد عن إنتر ميلان، المتصدر، بفارق 17 نقطة، مع تبقي تسع مباريات على نهاية الدوري.

ولكن، مع ضمان الوجود في المراكز الأربعة الأولى ووجوده في كأس إيطاليا، حيث يواجه لاتسيو في ذهاب الدور قبل النهائي الثلاثاء المقبل، فإن رجال أليغري ما زال لديهم كثير للعب من أجله مع استئناف الموسم عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي: «اللاعبون العائدون من المهمات الدولية بخير، وهؤلاء الذين ظلوا معنا تدربوا كثيراً في الملعب».

وأضاف: «والآن كلنا جاهزون للاندفاع الأخير نحو خط النهاية، يتبقى لدينا 55 يوماً على نهاية الموسم». وأردف: «الشيء المهم بالنسبة لنا حالياً هو أننا نركز على نهاية الموسم».

ويستعد أليغري، الذي قال إن مويس كين سيوجد في التشكيل الأساسي أمام لاتسيو حيث يتطلع لتعزيز آماله في اللعب بيورو 2024، لخوض مباراته رقم 500 في الدوري الإيطالي.

وقال: «سعيد للغاية لأنني وصلت لـ500 مباراة بصفتي مدرباً، وهذا دليل على رغبتي وشغفي وحبي للمهنة والرياضة. أريد الاستمتاع أكثر وما زلت أحب الوجود في الملعب».