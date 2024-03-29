القليوبية .. مصرع سائق فى مشاجرة بسبب تحميل الركاب بشبرا الخيمة

شهدت منطقة المنشية بشبرا الخيمة حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، ومقتل شاب بطلق نارى، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العقيد محمد مندور رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، بحدوث مشاجرة ووجود شاب متوفي بطلق نارى.

كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة، حدوث مشادة كلامية بين، طرف أول المتهم ويدعى "كريم" وشهرته "معزة"، سائق، وطرف ثانى المجنى عليه سائق، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف علي أولوية تحميل الركاب، بمنطقة المنشية دائرة القسم، قام خلالها الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش أدى الي وفاة المجنى عليه في الحال متأثرا باصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم في الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.