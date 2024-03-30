أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد.. وإهمال الأسرة من أجل الاعتكاف مخالف لواجباتها.. نسرين أمين تجذب يسرا اللوزي من شعرها

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

في 4 أماكن وخلوا بالكم | تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة الى أنه طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن فترة مساء الخميس حتى صباح الجمعة شهدت فرصًا لسقوط الأمطار نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

شوقي علام: إهمال الأسرة من أجل الاعتكاف مخالف لواجباتها

كشف الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، حكم خروج الرجال والنساء للاعتكاف فى المسجد.

وأكد شوقى علام أن الاعتكاف جائز بشروط منها عدم إهمال الأسرة ورعاية شؤونها، موضحا أن إهمال الأسرة للاعتكاف في المساجد المخصصة، فهذا بلا شك تضييع للأسرة ومخالفة صريحة لواجباتها.

حسام موافي: القولون التقرحي مزعج وليس خطيرا

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، عن مدى خطورة الإصابة بالقولون التقرحي.

وأكد حسام موافي أن القولون التقرحى خطير وعلاجه الوحيد استخدام الكورتيزون وبعض الأدوية وفقا لتشخيص الطبيب، ناصحا بالذهاب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات الطبية، كما أن استخدام المنظار من الطرق الهامة لتشخيص الحالة ولا قلق منه.



أحمد عمر هاشم: النبي كان يزيد الطاعات في العشر الأواخر من رمضان

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الطاعات فى العشر الآواخر من شهر رمضان لافتا إلى أن الله خص أياما من الدهر بفضل ونفحات.

بيومي فؤاد : أنا من جمهور محمد رمضان.. والأسطورة مكنش العشم

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه لم يصرح بأنه لم يعجبه مسلسل الأسطورة لمحمد رمضان، مشددًا على أنه كان ينتظر الكثير من الفنان رمضان، وأنه من جمهور محمد رمضان.

ريم البارودي عن تصويرها وهي تدخن: ريهام سعيد غدرت بيا

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّ الإعلامية ريهام سعيد غدرت بها في أثناء تصوير حلقة برنامجها "صبايا"، التي ظهرت فيها بعد 3 سنوات من الخلاف، مشيرةً إلى أن ريهام سعيد جعلت الخلافات القديمة بينهما سير الحلقة بعكس ما اتفقا عليه.



رامز جاب من الآخر.. نسرين أمين تشد يسرا اللوزي من شعرها

وقعت الفنانتان نسرين آمين ويسرا اللوزي، ضحية مقلب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

خلال أحداث المقلب، طالب رامز جلال من الفنانتين تجسيد مشهد تمثيلي، وقامت الفنانة نسرين آمين بشد شعر الفنانة يسرا اللوزي خلال المشهد التمثيلي.



مبروك عطية يكشف تفاصيل قضية ضده لمنعه من الظهور إعلاميا

علق الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، على اتهامه بازدراء الأديان بسبب سخريته من السيد المسيح وازدراء الديانتين المسيحية والإسلامية، وقوله «لا السيد المسيح ولا السيد المريخ»، قائلا إنّ هذه القضية رفعها سمير صبري في مجلس الدولة لمنعي من الظهور إعلاميًا، «ووالله أحققله مراده وأرتاح».



ممثل مجلس القبائل: المواطن السيناوي على قناعة بالتنمية التي تنفذها الدولة بسيناء

أكد الشيخ عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية والعربية، أن مصر والشعب المصري لم ولن يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني والتاريخ يشير إلى هذا الأمر.



أمير مرتضي منصور: إمام عاشور بيتظاهر إنه أهلاوي وبيجري على أكل عيشه

قال أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: “مفيش حد فى ليفل المحترفين لاعبين زملكاويين أو أهلاويين.. اللاعبين بالنسبة لهم ده عقد وأكل عيشه.. جوا قلبه هو بيحب مين أكتر؛ دي قصة مش هنعرفها”.