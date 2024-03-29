ننشر أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

ينشر " صدى البلد " أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بمدينة أسوان، والذى أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

ضمت قائمة أسماء مصابى الحادث كل من صدام سليمان محمد، 30 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وادم محمد ادم 26 سنة، والذى أصيب باشتباه نزيف بالمخ، وعبد العزيز احمد عبد العزيز 20 سنة، والذى أصيب بكسر بالعمود الفقرى، وعبد الله صادق عبد الله 20 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقه بالجسم.

حادث

وأصيب أيضاً بالحادث مؤفدى بؤلس كوع 25 سنة، والذى أصيب بكسر بالقدم اليمني، وماذن أحمد آلياس 22سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقه بالجسم، وصديق خالد عبد الرحمن 15 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالضلوع، وحمودى سناده بلال 18 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالساق والزراع الايسر وجروح متفرقة بالجسم.

وعلى محمد احمد 35 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقه بالجسم، وعرفه عوض الله على 34 سنة، والذى أصيب بنزيف بالمخ، وتم نقل جميع المصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى إلى مستشفى أسوان التخصصي بواسطة سيارات الأسعاف، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.