المخرج إسلام خيري: سعيد بردود أفعال الجماهير على مسلسل «جودر»

أعرب إسلام خيرى مخرج مسلسل جودر، عن سعادته بردود الأفعال على المسلسل، متمنيا أن يستمر بنفس النمط وأكثر ويتعلق الجماهير به أكثر.

وأضاف إسلام خيرى مخرج مسلسل جودر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية: “ تنفيذ المسلسل صعب ومكلف جدا، وقلما يتم تقديمه وخاصة في الوقت الحالي”، موضحا أن هذا العمل لا يتاح دائما الفرصة للصناع أن يجدوا نوعا مثل هذا العمل ليظهر الإبداع فيما يختلف عن العادي.

وأشار إسلام خيرى مخرج مسلسل جودر، إلى أنه تم الاستعانة بفريق خدع بصرية يتكون من 200 فرد، لافتا إلى أن ياسر جلال وأنور عبد المغيث عملوا على النص فترة كبيرة، حيث سيناريو مكتمل وحدوتة جذابة.