عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرج إسلام خيري: سعيد بردود أفعال الجماهير على مسلسل «جودر»

مسلسل جودر
مسلسل جودر

أعرب إسلام خيرى مخرج مسلسل جودر، عن سعادته بردود الأفعال على المسلسل، متمنيا أن يستمر بنفس النمط وأكثر ويتعلق الجماهير به أكثر.

وأضاف إسلام خيرى مخرج مسلسل جودر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية: “ تنفيذ المسلسل صعب ومكلف جدا، وقلما يتم تقديمه وخاصة في الوقت الحالي”، موضحا أن هذا العمل لا يتاح دائما الفرصة للصناع أن يجدوا نوعا مثل هذا العمل ليظهر الإبداع فيما يختلف عن العادي.

وأشار إسلام خيرى مخرج مسلسل جودر، إلى أنه تم الاستعانة بفريق خدع بصرية يتكون من 200 فرد، لافتا إلى أن ياسر جلال وأنور عبد المغيث عملوا على النص فترة كبيرة، حيث سيناريو مكتمل وحدوتة جذابة.

اسلام خيري مسلسل جودر مخرج مسلسل جودر التاسعة ياسر جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

ترشيحاتنا

ذكريات ورياح منعشة.. أسباب شعور البعض بالسعادة عند سقوط الأمطار

إعلام إسرائيلي: تغير في موقف وزراء الحكومة يحيي آمال إبرام صفقة مع حماس

طائرة خاصة.. بعثة الأهلي تغادر دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة| صور

احجز ميعاد من البيت.. ما هي الخدمات المتوفرة في وحدات المرور بالمولات؟

ما هي العلامات التي تدل على ليلة القدر.. وهل تصادف اليوم؟

ابراهيم نزل يستحمي في النيل واختفى وأسرته تنتظره على الشط بالمنوفية |فيديو وصور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة للاقتصاد.. إغلاق أعلى ميناء للسيارات في أمريكا

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

جمال شعبان يهاجم برنامج رامز جلال.. لهذا السبب

عشبة مهملة تعالج 7 مشكلات شائعة .. المعدة والتوتر أبرزها

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ