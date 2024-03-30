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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بدون زجاج خلفي .. شاهد أحدث سيارة تثير الجدل

سيارة
سيارة

أحدثت سيارة Polestar 4 ضجة كبيرة في معرض نيويورك للسيارات، وذلك بسبب تصميمها الغريب بدون الزجاج الخلفي، إذ من المتوقع أن يعتمد السائقون على مرآة الرؤية الخلفية الرقمية، والمرايا الجانبية التقليدية، ومجموعة من أنظمة مساعدة السائق.

بالنسبة للنقاد، هذا بمثابة وضع رقعة على العين، لأنك تعتقد أن هذا أمر رائع وتعتقد أن الرؤية بعين واحدة "جيدة بما فيه الكفاية" في حين أنها ليست كذلك.

تروج شركة Polestar لـ "فوائد" إزالة النافذة الخلفية، ووفقا لهم، فإن التصميم الفريد "يعزز المساحة الداخلية والرؤية الخلفية". 

فقد لاحظوا أن مرآة الرؤية الخلفية الرقمية توفر مجال رؤية واسعًا. 

ولم تتوقف شركة صناعة السيارات عند هذا الحد، حيث ادعى مقطع فيديو يروج للتصميم أن عدم وجود نافذة خلفية هو "أحد أكبر المزايا الوظيفية لـ Polestar 4 ". 

يشير المقطع بعد ذلك إلى أن التصميم الأنيق لم يكن ممكنًا بدون التخلص من الزجاج الخلفي.

سيارة Polestar سيارات

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