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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب عربي يتفوق على كريستيانو رونالدو ويحقق رقم قياسي جديد في الدوري السعودي

رياض محرز يتفوق على
رياض محرز يتفوق على كريستيانو رونالدو

انتزع الجزائري رياض محرز، جناح أهلي جدة، عرش الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر في الدوري السعودي للمحترفين.

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وصنع محرز "هدفين" في تعادل الأهلي أمام الاتفاق، بنتيجة 2-2 مساء الجمعة، ضمن الجولة 25 من الدوري.

وأصبح رياض محرز أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري المحترفين خلال الموسم الجاري برصيد 11 تمريرة.

وتفوق محرز على كريستيانو رونالدو، حيث يمتلك "الدون" 9 تمريرات حاسمة قابلة للزيادة في مباراة اليوم ضد الطائي.


ووصل محرز إلى 21 مساهمة تهديفية مع "الراقي" خلال 26 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، حيث سجل 10 وصنع 11 هدفا.

جدير بالذكر أن الأهلي رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، قبل أيام قليلة من مواجهة الاتحاد في ديربي جدة.

رياض محرز كريستيانو رونالدو الدوري السعودي اهلي جدة ديربي جدة

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