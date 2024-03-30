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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة نجم وسط برشلونة من إصابته قبل مباراة ولاس بالماس

برشلونة
برشلونة

يلتقي برشلونة ولاس بالماس الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "مونتجويك" بقيادة الحكم، بوسكيتس فيرير.

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وعاد بيدري لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم للتدريبات على العشب ولكن ليس مع زملاءه وهو ما يلمح لاقتراب عودته للمباريات، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

 

هناك رضاء عن حالة بيدري في الوقت الحالي حيث اقترب من التعافي تمامًا من إصابته في العضلة المستقيمة من فخذه الأيمن والتي تعرض لها في مباراة أتلتيك بلباو في "سان ماميس".

هذه الإصابة ليست الأولى التي يعاني منها بيدري في الموسم الحالي، حيث تغيب عن 23 مباراة مع برشلونة بسبب إصابات مختلفة.

أمام لاس بالماس، لن يتواجد بيدري ولكن ربما يظهر في الجولات القادمة لبطولة الدوري الإسباني بجانب كل من فرينكي دي يونج، جافي وأليخاندرو.

برشلونة

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