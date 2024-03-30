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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة سارة لنادي الهلال قبل مواجهة الليلة

نادي الهلال
نادي الهلال

يشهد دري روشن السعودي منافسة شرسة يتصدرها نادي الهلال بنتائج مبهرة، كما تلقى الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، مفاجأة سارة بعدما تأكدت جاهزية اللاعب حسان تمبكتي لمواجهة الشباب.
 

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وتقام مواجهة الزعيم والليوث الليلة في قمة مباريات الجولة 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتعافى المدافع بشكل تام من الإصابة في مفصل القدم، وتعززت حظوظه في خوض المواجهة.

كان تمبكتي خضع أمس، الجمعة، لاختبارات فنية، وقياسات بدنية لتحديد موقفه النهائي من المشاركة.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 68 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

روشن نادي الهلال

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