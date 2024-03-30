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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

العشر الأواخر من رمضان.. الإفتاء: تبدأ من مغرب اليوم فاستعدوا لها

صدى البلد

أصبحت العشر الأواخر من رمضان محل بحث الكثير من المسلمين بعدما أصبحنا اليوم، السبت 20 رمضان، وساعات قليلة ونبدأ في العشر الأواخر من رمضان.

ويبحث الكثير عن العشر الأواخر من رمضان لعظم شأن هذه الأيام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.

العشر الأواخر من رمضان

وأصبح العشر الأواخر من رمضان محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي “جوجل”، فعلى كل من قصر فيما مضى من رمضان انتبه فرمضان قد أوشك على الانتهاء، انتهز فرصة العشر الأواخر من رمضان وتقرب إلى الله بالصوم والصلاة والصدقة وقيام الليل والاستغفار والصلاة على النبي لعلك تصادف ليلة القدر ويتغير حالك لأحسن حال.

ويتساءل الكثيرون: “متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان؟”، لذا يقدم موقع “صدى البلد” فى هذا التقرير متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان وأهم أعمالها.

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان؟

تبدأ العشر الأواخر من رمضان من مغرب اليوم، السبت 30 مارس 20 رمضان، حتى فجر يوم الاثنين 9 أبريل 30 رمضان

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الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان

• ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م وتنهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024م.
• ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م.
• ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م.
• ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م.
• ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م.

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فضل العشر الأواخر من رمضان

تترتب العديد من الفضائل على العشر الأواخر من رمضان، أبرزها: تحصيل عظيم الخيرات، والحسنات، والأجور، وفي ذلك اقتداءٌ بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-، فقد وصفت السيدة عائشة -رضي الله عنها- حال النبي بالعشر الأواخر قائلةً: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أهْلَهُ)، كما رُوي عنه أنّه كان يجتهد في شهر رمضان بالعبادات والطاعات ما لا يجتهد في غيره من الشهور.

ثبوت سنة الاعتكاف في ليلة القدر بالقرآن، والسنّة، والإجماع، وهي تُعد خيرًا من ألف شهرٍ، ولم يُروَ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنّه ترك الاعتكاف في العشر إلا إن كان خارجًا للجهاد في سبيل الله، وقد اعتكف الصحابة -رضي الله عنهم- معه، واعتكفوا بعده؛ اقتداءً به.

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فعلينا الإكثار من البر بالوالدين وصلة الأرحام وعيادة المرضى ومواساة المحتاجين وعدم الهجر والسعي إلى الصلح، فالكل مغفور له في رمضان مادام قد قام بحق الله إلا ثلاثة: عاق لوالديه وقاطع رحم ومشاحن؛ فعلينا أن ننهي أي خصومة وأن نحرص على هذه الأعمال الصالحة.

اغتنموا شهر رمضان والعشر الأواخر منه بالصيام والصلاة والقيام وقراءة للقرآن والإحسان لكل من حولكم، ومن لا يفعل ذلك فهو المحروم؛ فاحرصوا على الغنيمة تفوزوا بعظيم الجزاء أبقاكم الله لكل عام.

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