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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العاملون بالتعليم العالي ينعون شقيق الدكتور أيمن عاشور

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

نعت قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

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وفاة شقيق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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عاشور يبحث سُبل التعاون مع معهد "دون بوسكو" في مجال التعليم التكنولوجي

واوضحت الوزارة أن صلاة الجنازة تُقام عقب صلاة الظهر اليوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤ بمسجد النور بالعباسية، والعزاء تلغرافيًا: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الحي الحكومي - العاصمة الادارية الجديدة.

 

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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