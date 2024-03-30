العاملون بالتعليم العالي ينعون شقيق الدكتور أيمن عاشور

نعت قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

واوضحت الوزارة أن صلاة الجنازة تُقام عقب صلاة الظهر اليوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤ بمسجد النور بالعباسية، والعزاء تلغرافيًا: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الحي الحكومي - العاصمة الادارية الجديدة.