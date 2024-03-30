الصحة الفلسطينية: الاحتلال يبقي 5 كوادر طبية مع 120 مريضا بمجمع ناصر

أكدت الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عددا كبيرا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية

وأوضحت أن الاحتلال يبقي 5 كوادر طبية مع 120 مريضا بمجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع وتتركهم بلا كهرباء أو ماء أو طعام أو وسائل طبية

وشددت على أن الكهرباء لا تزال مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة ما ينذر باستشهاد الحالات التى تحتاج الى أكسجين

ونوهت بأن الاحتلال يمنع إخلاء الحالات الخطرة من مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع إلى مستشفيات أخرى، ذلك وفقا لتصريحات عاجلة عرضتها فضائية القاهرة الإخبارية.