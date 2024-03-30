عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تم تطبيقها رسميا.. حقيقة صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة جديدة

معاشات شهر أبريل
معاشات شهر أبريل 2024

مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، تداولت بعض الأنباء زيادة معاشات شهر أبريل وصرفها بـ 15%، بعد إقرارها من مجلس النواب بتوجيهات من البرئيس عبد الفتاح السيسي وبدء الحكومة في  صرفها رسميًا، وجاءت تلك الأنباء لتشير إلى وجود زيادة جديدة بداية من شهر أبريل على خلاف الحقيقة التي تبين أن الزيادة قد تم صرفها بالفعل بداية من شهر مارس.

كان أصحاب المعاشات قد بدأوا في تقاضي أكبر نسبة زيادة يحصلون عليها وفقًا للقانون بداية من شهر مارس، وهي 15%، وتعتبر تلك الزيادة هي العلاوة الدورية التي كان من المفترض صرفها في شهر يوليو المقبل، غير أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية فرضت التبكير بموعد استحقاقها بناء على توجيهات الرئيس السيسي، للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية ومعدلات التضخم المرتفعة.

حقيقة صرف زيادة جديدة بمعاشات شهر أبريل

وخلال ساعات يبدأ المستفيدون من المعاشات في صرف معاشات شهر أبريل 2024، بدون زيادة جديدة، بعدما قاموا بصرف الزيادة في معاشات شهر مارس الماضي، حيث تصبح بذلك قيمة المعاشات التي يتقاضاها المستفيديون هي نفس القيمة التي حصلوا عليها في شهر مارس الماضي 2024.

وتقاضى أصحاب المعاشات الزيادة في موعدها الصادر به قانونًا من مجلس النواب، وهو أول شهر مارس، وبالتالي فلم يتم ترحيل الزيادة الجديدة إلى شهر أبريل أو أنها تصرف بأثر رجعي، وبهذا لا يمكن اعتبار أن صرف معاشات شهر أبريل بزيادة جديدة قدرها 15%.

تفاصيل زيادة المعاشات السنوية

وهناك العديد من الضوابط والشروط التي تحكم عملية صرف زيادة المعاشات سنويًا، سواء فيما يتعلق بتوقيتها أو فيما يخص نسبة الزيادة التي يتم صرفها وفقًا لنص القانون.. وفي التقرير التالي، نستعرض التفاصيل المتعلقة بصرف زيادة المعاشات والمستفيدون منها.

صرف معاشات شهر أبريل 2024 الاثنين

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 | احسب هتاخد كام بعد الزيادة

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

وفيما يخص نسبة زيادة المعاشات فأقصى زيادة يحصل عليها المستفيدون من زيادة المعاشات، هي 15%، حيث ينص القانون على أنه يحصل أصحاب المعاشات على زيادة سنوية، على أن تكون تلك الزيادة السنوية بحد أقصى 15% وتحسب بحسب معدلات التضخم، وقد جاءت توجيهات الدولة بصرف أقصى نسبة معاشات في القانون، في ظل معدلات التضخم الراهنة.

الموعد الرسمي لـ صرف زيادة المعاشات

يختلف الموعد الرسمي لـ صرف زيادة المعاشات، وذلك بالنظر إلى القرارات الرسمية والقوانين الصادرة في هذا الشأن، حيث باتت تختلف في السنوات الأخيرة من حيث الموعد، بحسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والذي يواكبها قرارات من الدولة تتسق مع تلك المتغيرات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

الموعد الثاتب قانونًا وفقا لما نص عليه قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 هو في أول يوليو، إلا أنه من الممكن أن يصدر قانونًا مؤقتًا يُعدل من موعد صرف الزيادة السنوية في المعاشات، وهو ما حدث في آخر 3 سنوات، حيث أنه في العام قبل الماضي تم صرف تبكير موعد صرف الزيادة لتكون في شهر أبريل، وكذلك العام الماضي تم أيضا تبكيرها إلى شهر أبريل، فيما تم تبكير هذا العام إلى شهر مارس.

المستفيدون من زيادة المعاشات.. حالات ثابتة

هناك حالات ثابتة تستفيد من زيادة المعاشات بشكل سنوي، وهي نص عليها قانون المعاشات، وسواء صرف تلك الزيادة في شهر أبريل أو في شهر يوليو أو شهر مارس أو أي موعد يستجد فقًا لنص قانوني صادر عن البرلمان، فهناك العديد من الحالات التي نص عليها القانون وتستحق تلك الزيادة الدورية، التي تستهدف في الأساس تحسين دخول أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التغيرات الاقتصادية ومواكبة ما يطرأ عليها.

ويكون المستفيدون من زيادة المعاشات هم المستحقون للمعاشات حتى 30 يونيو، فإذا كان صرف الزيادة في يوليو يكون المستفيديون حتى هذا الموعد، وإذا كان قد تم تبكيرها، يستحق كل من حصل على معاش بعد موعد التبكير تلك الزيادة إلى الأخير من شهر يونيو.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

ويبدأ أصحاب المعاشات في صرف معاشات شهر أبريل 2024 بداية من يوم الإثنين المقبل، الموافق 1 من الشهر، وهو الموعد المعتاد لصرف المعاشات، حيث تكون عادة في بداية كل شهر ويستفيد منها أكثر من 11 مليون مستحق.

ويكون صرف معاشات شهر أبريل 2024 من خلال المنافذ التي حددهتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، سواء من البنوك أو من ماكينات الصرف الآلي أو من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة. 

معاشات شهر أبريل 2024 زيادة معاشات شهر أبريل 2024 زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2024 موعد صرف معاشات شهر ابريل موعد صرف معاشات ابريل معاشات إبريل اخر اخبار المعاشات الان عاجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

إجازة عيد الفطر 2024.. مفاجأة سارة لطلاب المدارس والجامعات

موضوعات متعلقة

صرف معاشات شهر أبريل 2024 الاثنين

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 | احسب هتاخد كام بعد الزيادة

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

وزير المالية: 202 مليار جنيه مخصصات المعاشات خلال العام المالي الحالي 

حق قانوني.. مد فترة الاستفادة من زيادة المعاشات لمستحقيها حتى 30 يونيو

66 مليار جنيه هدية للمصريين| موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة .. وهذه الحالات موقوفة

ترشيحاتنا

بعد هجوم موسكو الأخير.. العديد من المهاجرين يتوافدون إلى طاجيكستان

كسوف القزم الأبيض مع الشمس..متغير كارثي جديد اكتشفه علماء الفلك|ما القصة ؟

مفاجأة.. تضاعف ثروة الرئيس الأوكراني منذ عام 2022

ماذا يحدث بعد قرار صندوق النقد منح مصر 8 مليارات دولار.. خبير يوضح النتائج المترتبة

مدبولي يزور مصنعا للأدوات الكهربائية في العاشر باستثمارات تركية 100 مليون دولار

إنتصار جديد..المجلس القومى للمرأة يشيد بقرار تعيين 16 قيادة نسائية بوزارة الأوقاف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز تاريخي.. تسلا تحتفل بإنتاج 6 ملايين سيارة

شاهد.. متظاهرون أمريكيون يمنعون سفينة حربية من التحرك لدعم إسرائيل

هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان بالريش| شاهد

ليست البلهارسيا السبب.. تعرف على السبب الحقيقي لوفاة العندليب عبد الحليم حافظ

فيديو

محمود الحديني يحكي لـ«صدى البلد» سر عودته بعد غياب 12 عامًا عن التمثيل

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ