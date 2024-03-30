تم تطبيقها رسميا.. حقيقة صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة جديدة

مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، تداولت بعض الأنباء زيادة معاشات شهر أبريل وصرفها بـ 15%، بعد إقرارها من مجلس النواب بتوجيهات من البرئيس عبد الفتاح السيسي وبدء الحكومة في صرفها رسميًا، وجاءت تلك الأنباء لتشير إلى وجود زيادة جديدة بداية من شهر أبريل على خلاف الحقيقة التي تبين أن الزيادة قد تم صرفها بالفعل بداية من شهر مارس.

كان أصحاب المعاشات قد بدأوا في تقاضي أكبر نسبة زيادة يحصلون عليها وفقًا للقانون بداية من شهر مارس، وهي 15%، وتعتبر تلك الزيادة هي العلاوة الدورية التي كان من المفترض صرفها في شهر يوليو المقبل، غير أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية فرضت التبكير بموعد استحقاقها بناء على توجيهات الرئيس السيسي، للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية ومعدلات التضخم المرتفعة.

حقيقة صرف زيادة جديدة بمعاشات شهر أبريل

وخلال ساعات يبدأ المستفيدون من المعاشات في صرف معاشات شهر أبريل 2024، بدون زيادة جديدة، بعدما قاموا بصرف الزيادة في معاشات شهر مارس الماضي، حيث تصبح بذلك قيمة المعاشات التي يتقاضاها المستفيديون هي نفس القيمة التي حصلوا عليها في شهر مارس الماضي 2024.

وتقاضى أصحاب المعاشات الزيادة في موعدها الصادر به قانونًا من مجلس النواب، وهو أول شهر مارس، وبالتالي فلم يتم ترحيل الزيادة الجديدة إلى شهر أبريل أو أنها تصرف بأثر رجعي، وبهذا لا يمكن اعتبار أن صرف معاشات شهر أبريل بزيادة جديدة قدرها 15%.

تفاصيل زيادة المعاشات السنوية

وهناك العديد من الضوابط والشروط التي تحكم عملية صرف زيادة المعاشات سنويًا، سواء فيما يتعلق بتوقيتها أو فيما يخص نسبة الزيادة التي يتم صرفها وفقًا لنص القانون.. وفي التقرير التالي، نستعرض التفاصيل المتعلقة بصرف زيادة المعاشات والمستفيدون منها.

وفيما يخص نسبة زيادة المعاشات فأقصى زيادة يحصل عليها المستفيدون من زيادة المعاشات، هي 15%، حيث ينص القانون على أنه يحصل أصحاب المعاشات على زيادة سنوية، على أن تكون تلك الزيادة السنوية بحد أقصى 15% وتحسب بحسب معدلات التضخم، وقد جاءت توجيهات الدولة بصرف أقصى نسبة معاشات في القانون، في ظل معدلات التضخم الراهنة.

الموعد الرسمي لـ صرف زيادة المعاشات

يختلف الموعد الرسمي لـ صرف زيادة المعاشات، وذلك بالنظر إلى القرارات الرسمية والقوانين الصادرة في هذا الشأن، حيث باتت تختلف في السنوات الأخيرة من حيث الموعد، بحسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والذي يواكبها قرارات من الدولة تتسق مع تلك المتغيرات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

الموعد الثاتب قانونًا وفقا لما نص عليه قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 هو في أول يوليو، إلا أنه من الممكن أن يصدر قانونًا مؤقتًا يُعدل من موعد صرف الزيادة السنوية في المعاشات، وهو ما حدث في آخر 3 سنوات، حيث أنه في العام قبل الماضي تم صرف تبكير موعد صرف الزيادة لتكون في شهر أبريل، وكذلك العام الماضي تم أيضا تبكيرها إلى شهر أبريل، فيما تم تبكير هذا العام إلى شهر مارس.

المستفيدون من زيادة المعاشات.. حالات ثابتة

هناك حالات ثابتة تستفيد من زيادة المعاشات بشكل سنوي، وهي نص عليها قانون المعاشات، وسواء صرف تلك الزيادة في شهر أبريل أو في شهر يوليو أو شهر مارس أو أي موعد يستجد فقًا لنص قانوني صادر عن البرلمان، فهناك العديد من الحالات التي نص عليها القانون وتستحق تلك الزيادة الدورية، التي تستهدف في الأساس تحسين دخول أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التغيرات الاقتصادية ومواكبة ما يطرأ عليها.

ويكون المستفيدون من زيادة المعاشات هم المستحقون للمعاشات حتى 30 يونيو، فإذا كان صرف الزيادة في يوليو يكون المستفيديون حتى هذا الموعد، وإذا كان قد تم تبكيرها، يستحق كل من حصل على معاش بعد موعد التبكير تلك الزيادة إلى الأخير من شهر يونيو.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

ويبدأ أصحاب المعاشات في صرف معاشات شهر أبريل 2024 بداية من يوم الإثنين المقبل، الموافق 1 من الشهر، وهو الموعد المعتاد لصرف المعاشات، حيث تكون عادة في بداية كل شهر ويستفيد منها أكثر من 11 مليون مستحق.

ويكون صرف معاشات شهر أبريل 2024 من خلال المنافذ التي حددهتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، سواء من البنوك أو من ماكينات الصرف الآلي أو من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة.