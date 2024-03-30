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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تتسلم الدفعة الأولى من تمويل صندوق النقد الأسبوع المقبل

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان حجم الصادرات المصرية وصل إلى ٥٣ مليار دولار مؤكدا أن  الخطة التي تعمل عليها الدولة تستهدف زيادة الي الصادرات من ١٥ الي ٢٠٪؜ لكل قطاع مشيرا الى أن الحكومة تعمل علي استهداف زيادة الصادرات خلال ٦ سنوات لتأمين احتياجاتها من العملة الصعبة .
وأضاف مدبولي أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات لعدد من المصانع توفر آلاف فرص العمل وتعمل علي تدفق العملة الاجنبية.

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وأضاف أن صندوق النقد وافق علي برنامج مصر وتمر زيادة البرنامج من ٣ مليار الي ٨ مليار دولار لافتا ان  الدفعة الاولي ستصل الاسبوع المقبل مؤكدا أن باقي صفقة رأس الحكمة ستصل في أول شهر مايو المقبل. 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

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