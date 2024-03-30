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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح مبنى بريد الأميرية الجديد

صدى البلد

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، مبنى بريد "الأميرية" الجديد الذى يضم مكتب بريد ومركزا للتوزيع والخدمات اللوجستية، كما قاما بافتتاح مكتب بريد "المقطم" بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة. 

ويقدم المكتبان جميع الخدمات الحكومية، والبريدية، والمالية المتكاملة، وخدمات مصر الرقمية مثل: صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقارى، وخدمات سداد مخالفات المرور، بالإضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون الأرضى، وخدمات التوفير البريدية. 

رافقهما فى الجولة الافتتاحية؛ الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
وخلال الافتتاح؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن افتتاح مبنى بريد الأميرية ومكتب بريد المقطم يأتى استكمالا لسلسلة افتتاحات مكاتب البريد الجديدة والمطورة على مستوى الجمهورية فى ضوء رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البريد المصرى وزيادة فروعه والتوسع فى الخدمات التى يقدمها بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ومتطلبات المواطنين، والتطور التكنولوجى العالمى.

وأوضح أنه على مدار 5 سنوات، تمت إضافة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات البريدية تشمل مكاتب بريد، وأكشاك بريدية، ومكاتب بريد متنقلة ليصل إجمالى منافذ البريد إلى أكثر من 4600 منفذ على مستوى الجمهورية، منها أكثر من 3950 منفذ بريد تم تطويره.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الهيئة القومية للبريد ستقوم بتزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلى جديدة على مستوى الجمهورية فى يونيو المقبل ليصل إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بالبريد إلى 2800 ماكينة للتوسع فى تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.

من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن افتتاح مكتبى بريد "الأميرية" و"المقطم" يأتى فى إطار خطة تطوير الهيئة الاستراتيجية الشاملة، والتى تتضمن افتتاح مكاتب بريد جديدة وتطوير ونمذجة جميع المكاتب الحالية؛ بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى يحصل كل مواطن على جميع الخدمات بشكل لائق وميسر وبصورة حضارية تليق بالمواطن المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية؛ بالاعتماد على أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وعاملين مدربين على أعلى مستوى احترافى لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد شرق القاهرة يبلغ نحو 112 مكتب بريد، حيث تم تطوير 103 مكاتب، بنسبة إنجاز تصل إلى 92%، وجار الانتهاء من تطوير باقى المكاتب، فيما يبلغ عدد مكاتب البريد بمنطقة بريد جنوب القاهرة 54 مكتب بريد، وتم تطوير 49 مكتبا، بنسبة إنجاز تصل إلى 89%، وجار الانتهاء من تطوير باقى مكاتب البريد بالمنطقة.

حضر مراسم افتتاح مبنى بريد "الأميرية" الجديد النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

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