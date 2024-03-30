مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

شن الكاتب المصري حاتم حسين، هجوما عنيفا على طاقم عمل مسلسل “خالد نور ووالده نور خالد”، واتهمهم باقتباس فكرة المسلسل منه، دون الرجوع إليه، رغم محاولاته إخراج السيناريو الخاص به إلى النور خلال عمل فني، مشيرا إلى أنه سبق أن عرضه على الفنان كريم محمود عبد العزيز.

سرقة مسلسل خالد نور ووالده نور خالد

روى الكاتب حاتم حسين تفاصيل مساعيه لتقديم فكرته خلال عمل درامي، إلا أنه فوجئ بعرض مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" خلال موسم رمضان 2024، والذي يحمل نفس فكرة العمل الفني الخاص به.

بعد ساعات من كتابة منشوره، فاجأ "حسين" متابعيه بحذفه، قبل أن يكتب آخر قرر خلاله تقديم اعتذار.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.