قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مديرة صندوق النقد الدولي تبدي تفاؤلها بشأن إعادة التفاوض على ديون السنغال
وزيرة الإسكان تستعرض جهود الاستجابة السريعة خلال سبتمبر في التعامل مع شكاوى المواطنين
حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟
ارتفاع أسعار الدواجن 21% في أكتوبر 2026.. والتجار: تصحيح وسعر عادل بعد التراجعات الكبيرة
قرارات عاجلة بشأن قبول الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالتعليم المصري بدون دخول “رياض الأطفال”
وظائف وزارة العمل 2026.. 103 فرص عمل بالعبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
باكستان تحث على إصلاحات لمواجهة تحديات التجارة والمناخ
عمليات التجارة البحرية: تعرض سفينة حاويات لحادث في مضيق هرمز
أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة
بعد 11 سنه جلسة صلح عرفية بين أبناء عمومة من عائلة أبو علي بالمنيا.. صور
أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش
وزير المالية: نتطلع للحصول علي تمويلات إنمائية لمواجهة قضايا المناخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خبيرة دولية في الوساطة وبناء السلام : مصر ركيزة استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي

خبيرة دولية في الوساطة وبناء السلام
خبيرة دولية في الوساطة وبناء السلام
أ ش أ

 أكدت خبيرة دولية ليبية في الوساطة وبناء السلام الزهراء لنقي، أن مصر تعد ركيزة استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي وتضطلع بدور استراتيجي و محوري إقليميا وعربياً يرتكز علي ثقلها السياسي ومكانتها التاريخية والحضارية، مشددة على أن الدور المصري يظل أساسيًا في الدفاع عن الأمن القومي العربي والتعامل مع التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وقالت الزهراء " التي عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والدولية " - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال فعاليات السيمبوزيوم الدولي بمكتبة الإسكندرية- ، إن مصر تمتلك رصيدًا تاريخيًا وسياسيًا ممتدًا وتلعب دورا محوريا في تعزيز الأمن والاستقرار العربي والدولي.

وأضافت أن الدور المصري يستند إلى ثقل استراتيجي وتاريخي وحضاري راسخ، مؤكدة أن المنطقة العربية بمرحلة دقيقة وتشهد تحديات متعددة.

وأضافت مصر تمتلك إرثا ثقافيا وفنيا وعلميا ثريا وفريدا يشمل يشمل السينما والفنون والإبداع والمعرفة ويمثل أحد أدوات القوة الناعمة المصرية ويرسخ تأثيرها الإقليمي، بما يعزز الترابط بين الشعوب وترسيخ الحوار والتفاهم، ودعم جهود الحفاظ على الأمن القومي العربي.

واشادت بمكانة الاسكندريه التي تمثل مدينة عالمية الثقافة ومكتبة الإسكندرية التي تستند الي أرث تاريخي عظيم ، مؤكدة أهمية فعاليات السيمبوزيوم الدولي إعادة التفكير وإعادة الإعمار والذي يعرض تجارب ورؤية متعددة.

وأوضحت أن استضافة مكتبة الإسكندرية لمناقشات إعادة الإعمار والتعافي المجتمعي تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الحضارية للمدينة، التي تمثل عبر تاريخها نموذجًا لالتقاء الثقافات والحضارات، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في معالجة بناء السلام وإعادة الإعمار، مع مراعاة الخصوصية التاريخية والثقافية والاجتماعية لكل مجتمع.

وأكدت أن إعادة الإعمار يشمل البنية التحتية وترميم النسيج الاجتماعي واستعادة الثقة وتعزيز المصالحة مع توظيف الثقافة والفنون والعمارة والتراث باعتبارها أدوات للقوة الناعمة ودعامات للتعافي المجتمعي وبناء السلام المستدام.

وأكدت أن المرأة العربية تلعب أدوارا محورية في مختلف الميادين وفي بناء وترسيخ السلام المستدام فهي فاعلة في الوساطة وتسوية الخلافات وبناء السلام، خاصة على مستوى المجتمعات المحلية ، موضحة أن بلدان العالم العربي تمتلك خصوصية شديدة واعي النساء أدوراهن انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية .

واختتمت بالتأكيد على أن بناء السلام وإعادة الإعمار يتطلبان مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية، وتعترف بدور المرأة والمجتمعات المحلية، وتستثمر في التراث والفنون والثقافة بوصفها أدوات لتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ الاستقرار في المنطقة العربية.

خبيرة دولية ليبية في الوساطة وبناء السلام الزهراء لنقي مصر تعد ركيزة استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي الدفاع عن الأمن القومي العربي التعامل مع التحديات الإقليمية المتصاعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

دعاء الفجر

دعاء الفجر .. أدعية مستجابة بعد الأذان وتفك الكرب وتزيد الرزق

أقطاي عبدالله

سر استبعاد أقطاي عبد الله من قائمة الأهلي في مواجهة كيتارا الأوغندي

مباراة القمة

المساعد حسم الأمر.. إبراهيم نورالدين: «شيكو بانزا» خلق الاحتكاك مع «داري» ولا يستحق ركلة جزاء

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنيء غينيا الاستوائية بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي

الرئيس السيسي يهنيء غينيا الاستوائية بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي

قداسة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بحضور كهنة وأسر قطاع مدينة السلام والحرفيين

خبيرة دولية في الوساطة وبناء السلام

خبيرة دولية في الوساطة وبناء السلام : مصر ركيزة استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي

بالصور

بكوب لبن و4 ملاعق زبدة.. حضري الجبنة الكريمي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد