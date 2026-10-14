خبيرة دولية في الوساطة وبناء السلام : مصر ركيزة استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي

أكدت خبيرة دولية ليبية في الوساطة وبناء السلام الزهراء لنقي، أن مصر تعد ركيزة استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي وتضطلع بدور استراتيجي و محوري إقليميا وعربياً يرتكز علي ثقلها السياسي ومكانتها التاريخية والحضارية، مشددة على أن الدور المصري يظل أساسيًا في الدفاع عن الأمن القومي العربي والتعامل مع التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وقالت الزهراء " التي عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والدولية " - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال فعاليات السيمبوزيوم الدولي بمكتبة الإسكندرية- ، إن مصر تمتلك رصيدًا تاريخيًا وسياسيًا ممتدًا وتلعب دورا محوريا في تعزيز الأمن والاستقرار العربي والدولي.

وأضافت أن الدور المصري يستند إلى ثقل استراتيجي وتاريخي وحضاري راسخ، مؤكدة أن المنطقة العربية بمرحلة دقيقة وتشهد تحديات متعددة.

وأضافت مصر تمتلك إرثا ثقافيا وفنيا وعلميا ثريا وفريدا يشمل يشمل السينما والفنون والإبداع والمعرفة ويمثل أحد أدوات القوة الناعمة المصرية ويرسخ تأثيرها الإقليمي، بما يعزز الترابط بين الشعوب وترسيخ الحوار والتفاهم، ودعم جهود الحفاظ على الأمن القومي العربي.

واشادت بمكانة الاسكندريه التي تمثل مدينة عالمية الثقافة ومكتبة الإسكندرية التي تستند الي أرث تاريخي عظيم ، مؤكدة أهمية فعاليات السيمبوزيوم الدولي إعادة التفكير وإعادة الإعمار والذي يعرض تجارب ورؤية متعددة.

وأوضحت أن استضافة مكتبة الإسكندرية لمناقشات إعادة الإعمار والتعافي المجتمعي تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الحضارية للمدينة، التي تمثل عبر تاريخها نموذجًا لالتقاء الثقافات والحضارات، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في معالجة بناء السلام وإعادة الإعمار، مع مراعاة الخصوصية التاريخية والثقافية والاجتماعية لكل مجتمع.

وأكدت أن إعادة الإعمار يشمل البنية التحتية وترميم النسيج الاجتماعي واستعادة الثقة وتعزيز المصالحة مع توظيف الثقافة والفنون والعمارة والتراث باعتبارها أدوات للقوة الناعمة ودعامات للتعافي المجتمعي وبناء السلام المستدام.

وأكدت أن المرأة العربية تلعب أدوارا محورية في مختلف الميادين وفي بناء وترسيخ السلام المستدام فهي فاعلة في الوساطة وتسوية الخلافات وبناء السلام، خاصة على مستوى المجتمعات المحلية ، موضحة أن بلدان العالم العربي تمتلك خصوصية شديدة واعي النساء أدوراهن انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية .

واختتمت بالتأكيد على أن بناء السلام وإعادة الإعمار يتطلبان مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية، وتعترف بدور المرأة والمجتمعات المحلية، وتستثمر في التراث والفنون والثقافة بوصفها أدوات لتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ الاستقرار في المنطقة العربية.