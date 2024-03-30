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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 424 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 1281 فدانا جنوب بورسعيد

إزالة ٢٤٢ مخالفة
إزالة ٢٤٢ مخالفة استزراع سمكى بمساحة ١٢٨١ فدانا جنوب بورسعيد

أوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، من أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت خلال المرحلتين الأولي والثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، في إزالة ٢٤٢ مخالفة استزراع سمكى بمساحة ١٢٨١ فدانا والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات .

إزالة ٢٤٢ مخالفة استزراع سمكى بمساحة ١٢٨١ فدانا جنوب بورسعيد

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و أكد محافظ بورسعيد علي المتابعة المستمرة لرؤساء المدن والأحياء و الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة للموجة ال22 بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء .

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وأشار محافظ بورسعيد إلي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية  بسرعة إزالة التعديات على ممتلكات وأراضي الدولة  واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بأملاك الدولة .

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