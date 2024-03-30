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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد : ندعم المستثمر الجاد لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة

محافظ بورسعيد :
محافظ بورسعيد : ندعم المستثمر الجاد لتنفيذ مشروعات صناعية م

قال اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، إن المحافظة تدعم المستثمر الجاد لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد والنهوض بالقطاع الصناعي، بالإضافة إلي التعاون والتواصل مع بعض المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في عدد من القطاعات. 

محافظ بورسعيد : ندعم المستثمر الجاد لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة

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ولفت محافظ بورسعيد إلي أن المحافظة حققت تطورًا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبنائها، وشهدت معدلات تنمية غير مسبوقة بدعم ومتابعة من رئيس الجمهورية في مجال الاستثمار لدعم السوق المحلى وزيادة الصادرات واستغلال الميزات التنافسية لمحافظة بورسعيد.

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وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد بذلت جهودا كبيرة فى ملف الاستثمار والصناعة وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة.

وأشار الغضبان إلى أن مدينة بورسعيد ، شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في دعم السوق المحلية وزيادة صادرات الدولة لمختلف دول العالم.

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