تعديل مستمر.. زيلينسكي يقيل عددا من كبار مساعديه بدون تفسير

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساعدًا له منذ فترة طويلة والعديد من المستشارين، اليوم السبت، في تعديل جديد للمناصب العليا في كييف.

وحسب موقع "بوليتيكو" الأمريكي، أقال زيلينسكي مساعده سيرجي شيفير من منصب المساعد الأول، حيث عمل منذ عام 2019، وفقا لبيان مقتضب صدر يوم السبت.

كما تخلى الرئيس الأوكراني عن ثلاثة مستشارين، بالإضافة إلى ممثلين رئاسيين يشرفان على الأنشطة التطوعية وحقوق الجنود، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

وبحسب مكتب زيلينسكي، فإن زيلينسكي أقال كل من أوليج أوستينكو، وسيرجي تروفيموف، وميخائيل رادوتسكي، بالإضافة للممثل المعتمد لرئيس أوكرانيا "لضمان حقوق المدافعين عن أوكرانيا" ألينا فيربيتسكايا، ومفوضة رئيس أوكرانيا للأنشطة التطوعية ناتاليا بوشكاريفا.

ولم يتم تقديم أي تفسير للإقالات الأخيرة في عملية تغيير واسعة النطاق للموظفين خلال الأشهر الأخيرة.

وتأتي تحركات يوم السبت في أعقاب إقالة أوليكسي دانيلوف، الذي شغل منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع.

وتم استبدال دانيلوف بأولكسندر ليتفينينكو، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الأوكراني.

وفي الشهر الماضي، أقال زيلينسكي فاليري زالوزني من منصب قائد القوات المسلحة. وتم تعيينه سفيرا لأوكرانيا لدى المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.