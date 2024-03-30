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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق أعيرة نارية بالغربية والأمن يطارد الجناة

أمن الغربية
أمن الغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لضبط بعض الخارجين عن القانون عقب تبادل إطلاق أعيرة نارية أسفر عن مصرع تاجر مخدرات بنطاق قري الفرستق بنطاق دائرة مركز بسيون وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي بسيون المركزي .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبدالسلام ، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز بسيون يفيد بتلقي شرطة النجدة بلاغ من الأهالي بمصرع تاجر مخدرات بنطاق  قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون علي يد أخرين أثر تبادل إطلاق النار .

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كما أوصي مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي وتم الانتقال إلي موقع الحادث وكشفت التحريات الأمنية مصرع "ر.خ. ع" في العقد الرابع  من عمره تاجر مخدرات، ويقيم بقرية الفرستق التابعة لمركز بسيون، برصاصتين ناريتين، الأولى في القدم اليمنى والأخرى في القدم اليسرى وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون المركزي.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وتسليمها إلي ذويها .

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