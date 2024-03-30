الحشاشين الحلقة 20| حسن الصباح يغتال ابن نظام الملك ووزير السلطان والمفتي

شهدت الحلقة 20من الحشاشين، إصدار حسن الصباح مجموعة من القرارات، وإرسال الفدائيين لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات.

وتمكن رجال حسن الصباح من اغتيال ابن نظام الملك ووزير السلطان ومفتي أصفهان ثم التضحية بروحهم من أجل حلم الجنة.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.