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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتب الرئيس الأوكراني يكشف سبب إقالة مساعديه

زيلينسكي
زيلينسكي

كشف سيرجي نيكيفوروف، السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سبب الإقالات الأخيرة التي طالت المستشارين في مكتب الرئيس.

وبحسب روسيا اليوم، قال نيكيفوروف، إن "إقالة مستشاري ومساعدي زيلينسكي اليوم تهدف إلى تحسين عمل موظفي المكتب".

وأكد أن زيلينسكي يتوقع بذل جهود مماثلة من قبل الهيئات الحكومية الأخرى.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقال مساعدًا له منذ فترة طويلة والعديد من المستشارين، اليوم السبت، في تعديل جديد للمناصب العليا في كييف.

وحسب موقع "بوليتيكو" الأمريكي، أقال زيلينسكي مساعده سيرجي شيفير من منصب المساعد الأول، حيث عمل منذ عام 2019، وفقا لبيان مقتضب صدر يوم السبت.

كما تخلى الرئيس الأوكراني عن ثلاثة مستشارين، بالإضافة إلى ممثلين رئاسيين يشرفان على الأنشطة التطوعية وحقوق الجنود، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

وبحسب مكتب زيلينسكي، فإن زيلينسكي أقال كل من أوليج أوستينكو، وسيرجي تروفيموف، وميخائيل رادوتسكي، بالإضافة للممثل المعتمد لرئيس أوكرانيا "لضمان حقوق المدافعين عن أوكرانيا" ألينا فيربيتسكايا، ومفوضة رئيس أوكرانيا للأنشطة التطوعية ناتاليا بوشكاريفا.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني زيلينسكي

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