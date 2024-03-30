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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلاسيكو ألمانيا| بوروسيا دورتموند يتقدم على بايرن ميونيخ بهدف في الشوط الأول

كريم أديمي
كريم أديمي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في كلاسيكو ألمانيا بتقدم دورتموند بهدف نظيف، على ملعب أليانز أرينا، في قمة مباريات الجولة 27 من الدوري الألماني.

وسجل هدف المباراة الوحيد حتى الآن اللاعب كريم أديمي في الدقيقة 10 من المباراة.

وكشف توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة 27 من الدوري الألماني.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد دورتموند في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

وحسم بايرن ميونخ لقاء الدور الأول على ملعب سيجنال إيدونا بارك برباعية نظيفة، ووقع حينها هاري كين على هاتريك بعدما افتتح دايو أوباميكانو التسجيل للعملاق البافاري.

تشكيل بايرن ميونخ

أولريتش- كيميتش- دي ليخت- داير- ديفيز- جوريتسكا- لايمر- ساني- مولر- موسيالا- كين.

كما أعلن إيدين تيرزيتش، مدرب دورتموند، تشكيل فريقه والذي أتي كالأتي:

ماير- ماتسين- شلوتيربيك- هوميلز-ريرسون- نميتشا- تشان- براندت- سانشو- فولكروج- أديمي.

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