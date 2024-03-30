هيئة الرعاية بالأقصر: الوصول إلى 44 ألف منتفع بالنصف الأول من شهر رمضان

نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر في الوصول إلي مايقرب من 44000 منتفع داخل محافظة الأقصر في النصف الأول من شهر رمضان الكريم وذلك من خلال المبادرة الرمضانيه " رمضانك صحة لكل العيلة" و التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية للعام الثالث بكافة محافظات منظومة التامين الصحي الشامل الجديد .

ويأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور" احمد السبكي" رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التامين الصحي الشامل.

ووجه بحصر كافة الحالات الممكن استهدافها بالمحافظة ليرتفع إجمالي المستهدف من 30000 منتفع الي ما يقرب من 83000 منتفع مع مضاعفة عدد الفرق الطبية المتحركة لتصل إلي 108 فرقة طبية خارجية تعمل على مدار اليوم .

هذا وقد توجهت الفرق الطبية المتحركة للمتابعة الطبية لمرضي السكر والضغط والأمراض المزمنة عامة من كبار السن والفئات الأولي بالرعاية

فيما شملت الزيارة الصحية الخارجية والمجانية مايقرب من 18000 زيارة منزلية بمحافظة الأقصر و نواحيها

بالاضافه الي ما يقرب من 26000 زيارة لمختلف المنشآت العامة.