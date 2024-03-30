مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20 .. تامر نبيل يكتشف سرا عن شقيقه أحمد رزق

بدأت الحلقة العشرون من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك يظهر من خلاله الشقيقان “ياسين” أمير كرارة، و“يحيي” تامر نبيل، وهما في غاية سعادتهما بالماضي وتقربهما من بعضهم البعض بعكس ما يحدث في الوقت الحاضر بسبب تصديق “يحيي” بقتل شقيقه “ياسين” لوالدهما.

جاء عميل لشركة الرفاعي السياحية ولم يتواجد فاروق لمقابلته فاضطر “يحيي” لمقابلته، ليكتشف مفاجاة بأن المبالغ التي يتعامل بها مع العملاء بعكس ما بلغه “فاروق” تمامًا، وهو ما ادخل الشك في قلبه تجاه ابن عمه “فاروق” وقرر البحث عن الحقيقة.



قررت “هند” ايناس كامل طليقة “ياسين” أن تسافر هي وابنتهما “حبيبة” إلى الخارج خوفًا لما يصدر من “فاروق”، ولكن اعترض “صلاح” احمد عبدالله، زوجها الحالي على قرار سفرها، ولكنها أصرت على قرارها وطلبت منه السفر معهما او الابتعاد عنها.

توالت أحداث الحلقة 19 من مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، ويعرض يوميا عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويقدم خلالها شخصية الدكتور ياسين الرفاعي الذي يواجه كثير من التحديات .

وشهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل بيت الرفاعي اكتشاف رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة لمفاجأة، وهي أنها حامل من فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.