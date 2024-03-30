عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20 .. تامر نبيل يكتشف سرا عن شقيقه أحمد رزق

احمد رزق
احمد رزق

بدأت الحلقة العشرون من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك يظهر من خلاله الشقيقان “ياسين” أمير كرارة، و“يحيي” تامر نبيل، وهما في غاية سعادتهما بالماضي وتقربهما من بعضهم البعض بعكس ما يحدث في الوقت الحاضر بسبب تصديق “يحيي” بقتل شقيقه “ياسين” لوالدهما.

 جاء عميل لشركة الرفاعي السياحية ولم يتواجد فاروق لمقابلته فاضطر “يحيي” لمقابلته، ليكتشف مفاجاة بأن المبالغ التي يتعامل بها مع العملاء بعكس ما بلغه “فاروق” تمامًا، وهو ما ادخل الشك في قلبه تجاه ابن عمه “فاروق” وقرر البحث عن الحقيقة.

حضور وتمكن .. شهيرة تشيد بأداء حفيدها فى مسلسل "قلع حجر"

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»


قررت “هند” ايناس كامل طليقة “ياسين” أن تسافر هي وابنتهما “حبيبة” إلى الخارج خوفًا لما يصدر من “فاروق”، ولكن اعترض “صلاح” احمد عبدالله، زوجها الحالي على قرار سفرها، ولكنها أصرت على قرارها وطلبت منه السفر معهما او الابتعاد عنها.

توالت أحداث الحلقة 19 من مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، ويعرض يوميا عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويقدم خلالها شخصية الدكتور ياسين الرفاعي الذي يواجه كثير من التحديات .

وشهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل بيت الرفاعي اكتشاف رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة لمفاجأة، وهي أنها حامل من فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

أحمد عبدالله أحمد رزق الحلقة 20 الفنانة ملك قورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

شبورة على بعض الطرق غدًا.. احذر عند القيادة في هذه المناطق

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

سبب صادم وراء استبعاد سيد نيمار من قائمة الزمالك أمام فيوتشر

ترشيحاتنا

ديربي الرياض| الهلال يضرب الشباب بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن

عمر جابر: تركيزنا منصب على تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيوتشر بالكونفدرالية

حكم قراءة سورة الإخلاص بين ركعات التراويح .. دار الإفتاء ترد

هيحصل يوم 8 أبريل .. تأثير الكسوف الكلى على الأبراج الفلكية

فرصة لإشباع رغبته .. نيابة أكتوبر تحيل قضية الطفل وسيم إلى الجنايات

بعد براءة نسرين طافش .. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر نبيل ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

تحذير .. أطعمة منتشرة في رمضان تدمر خصوبة الرجال

طريقة عمل الغريبة زي المحلات

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

فيديو

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ