النصر يتقدم على الطائي 2-1 في الشوط الأول بدوري روشن

انتهت احداث الشوط الأول من مباراة النصر والطائي، وتشير النتيجة بتقدم النصر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

وسجل هدفي النصر كل من أوتافيو في الدقيقة 20، وعبد الرحمن غريب في الدقيقة 45+7، وسجل هدف الطائي الوحيد فيرجيل ميسيدان في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وكشف لويس كاسترو مدرب النصر، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء الطائي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

يحتل النصر، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، متخلفًا بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الطائي في المركز 16 برصيد 22 نقطة.

وجاء التشكيل الأساسي للنصر كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

الدفاع: أيمن يحيى، علي لاجامي، محمد آل فتيل، أليكس تيليس.

الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، عبد الرحمن غريب.

بينما جاء التشكيل الأساسي للطائي كالآتي:

حراسة المرمى: معتز البقعاوي

الدفاع: إبراهيم النخلي، إينزو روكو، روبيرت باور، عبد العزيز مجرشي.

الوسط: ألفارو سيميدو، بيرنارد مينساه، راكان جمال باجندوح، أندريه كورديا.

الهجوم: سلمان المؤشر، فيرجيل ميسيدان.