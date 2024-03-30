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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كنت هبقى أب صعب.. شريف مدكور يكشف أسباب عدم زواجه| فيديو

شريف مدكور
شريف مدكور

كشف الإعلامي شريف مدكور، أسباب عدم زواجه حتى الآن.

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وقال الإعلامي شريف مدكور، خلال استضافته ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "أنا طبعي وعشرتي صعبة، ومش أي حد يقدر يعيش معايا في مكان واحد لمدة طويلة بسبب النظام والانضباط والنظافة المفرطة وعلشان كده مش عاوز أتجوز".

أضاف: "والدي بسبب طبيعة عمله كان منظما للغاية ولكن في عمله أكثر من البيت، وأنا على النقيض لأني لا أقبل الهرجلة تماما في البيت وكل شيء في مكانه لأقصى درجة، لدرجة لو انقطع التيار الكهربائي سأسير وأنا عارف مكان كل شيء".

أشار: "أنا مقدرش أقعد مع الأطفال أكتر من نص ساعة، ده بيبقى آخري، ولو بقيت أب كنت هابقى أب صعب.. بعترف، ومرضاش لأولادي شهرتي تؤذيهم نفسياً من تنمر الأطفال في المدرسة أو التدخل في شؤون الآخرين".
 

شريف مدكور الإعلامية منى عبد الوهاب الإعلامي شريف مدكور التيار الكهربائى أسما شريف منير

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