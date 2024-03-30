اندلاع حرب شوارع بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب

اندلعت مظاهرات حاشدة شهدتها شوارع الاراضي المحتلة، اليوم السبت؛ للمطالبة باستقالة حكومة بنيامين نتنياهو موجهين إليه الاتهام بالتسبب في حدوث اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

طالب المتظاهرون بإقالة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وعقد صفقة تبادل فورية في عدة شوارع بتل أبيب.

واحتشد مئات الأشخاص في شارع مروري رئيسي في قيسارية بالقرب من مقر الإقامة الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حاملين لافتات ومرددين هتافات تطالبه بالاستقالة.

وأفاد موقع والا الإسرائيلي وصلت قوات من شرطة الاحتلال بقوات معززة إلى المظاهرة، على صوت هتافات "العار" من المتظاهرين، وشرعوا في محاولة إبعاد المتظاهرين عن نقطة مركزية في طريق بيجن بتل أبيب.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أهالي الأسرى الإسرائيليين قولهم إن "نتنياهو يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن ولن نتوسل لهم. ستروننا في جميع أنحاء البلاد وسنحرقها لأننا سئمنا كذبكم".