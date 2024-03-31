دعاء ليلة القدر المستجاب.. الله قريب منك فلا تتأخر

يقول الله تعالى في كتابه العزيز عن دعاء ليلة القدر المستجاب، و(َإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) فهذا وعد من الله أن يستجيب دعاء عباده في هذه الأيام المباركات.

ولذلك يجب على كل مسلم أن يرفع أكف الضراعة إلى الله عزوجل ويرطب لسانه بذكر الله والدعاء إلى خالقه مستغلا موسم الطاعات في رمضان والعشر الأواخر من رمضان، عسى أن تكون هذه الليلة ليلة القدر.

دعاء ليلة القدر المستجاب

كان من دعاء ليلة القدر الوارد عن النبي، أنه كان يقول (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني).

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ،ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك.

اللهم اجعل اللهم لنا إليه طرقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولانستعين بنعمتك إلا على ما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم بفضائل أسمائك الحسنى، وبعظمتها، وبجلالها، وبسنائها، وبهيبتها، وبحرمتها وبعزتها، وبقوتها، وبقدرتها، إرفع عنا البلاء، ويسر أمورنا، واجبر كسرنا، واغني فقرنا، ونسألك اللهم أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون.

دعاء ليلة القدر

اللهم إني أسألك العفو على كل حال فاللهم ارزقني في المحيا عفوك وفي الممات عفوك وعند السكرات عفوك وعند تطاير الصحف عفوك وعند الصراط عفوك وعند الميزان عفوك فاشملنا في ليالي العتق من النيران بعفوك.

دعاء ليلة القدر

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني

‏اللهم ادخلنا رياض التفويض وجنات التسليم، ونعمنا بها وفيها، واجعل أسرارنا معك لا مع نعيمها ولذتها، ولذذنا بك لا بزينتها وبهجتها.

اللهم أشرق علينا من أنوار الاستسلام إليك والإقبال عليك، ما تبتهج به أسرارنا، وتَتَكَمَّلُ به أنوارنا بفضلك وكرمك ياالله.

اللهم إنا نعوذ بك من قطيعة الأقرباء ومن جفوة الأحباء ومن شماتة الأعداء.

‏-اللهم أرزقنا الإخلاص في الدعوات.. والقبول في الطاعات.. والشكر عند الخيرات.. والخشوع في الصلوات.. والعفو عند العثرات.

-اللھم بلغنا ما نودّ ، واجعل لنا دعوةً لا تُرد ، وهبّ لنا رزقًا منك لا يُعد.

علامات ليلة القدر

ومن علامات ليلة القدر التي أرشدنا إليها الشرع الحنيف، أن الشمس تطلع في صبيحة ليلة القدر صافية ليس لها شعاع ، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب مرفوعا (وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها).

دعاء ليلة القدر المستجاب

ومن علامات ليلة القدر أن ليلة القدر هي ليلة معتدلة لا حارة ولا باردة ، فقد أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في ليلة القدر (ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة).

ومن علامات ليلة القدر وأماراتها أن السماء فيها تكون صافية وخالية من الشهب ، فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير من حديث واثلة بن الأسقع، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (ليلة القدر لا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح ولا يرمي فيها بنجم).

موعد الليالي الوترية رمضان 2024

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد الليالي الوترية رمضان 2024، والتي يهتم بها المسلمون لمعرفة موعد ليلة القدر من كل عام في شهر رمضان المبارك.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن موعد الليالي الوترية رمضان 2024، في العشر الأواخر من رمضان المبارك 1445هـ على النحو التالي:

• ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م وتنتهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024م

• ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م

• ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م

• ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م

• ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م