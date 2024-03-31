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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللاعب يقترب بقوة.. صفقة نارية على رادار الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن صفقة نارية من المنتظر أن يحسمها النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

 

وكتب أمير هشام: خاص.. الأهلي يقترب بقوة من ضم زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري.

 

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة، بعد الفوز على سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة.

 

وتقام مباراة إياب الأهلي أمام بطل تنزانيا يوم 5 أبريل القادم في استاد القاهرة الدولي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

وواصل السويسري مارسيل كولر نتائجه المميزة مع الأهلي، في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني 1-0 في ذهاب ربع نهائي البطولة.

 

الأهلي تخطى سيمبا

وقاد كولر الأهلي لتخطي سيمبا، وهو الانتصار الأول للأحمر في تاريخه على الفريق التنزاني على أرضه ووسط جماهيره.

 

ويعد فوز الأهلي على سيمبا، المباراة الـ17 على التوالي لكولر في دوري الأبطال التي لا يخسر فيها منذ الخسارة أمام صن داونز 5-2 بالنسخة الماضية في دور المجموعات.

أمير هشام صفقات الأهلي زين الدين بلعيد زين الدين

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