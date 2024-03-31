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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن صفقة بلعيد

الجزائري زين الدين
الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، للحصول على خدماته.

 

وتابع هشام خلال قناته على "يوتيوب": "السويسري مارسيل كولر المدير الفني، طالب بالتعاقد مع مدافع أجنبي خلال الصيف، وتم الاستقرار على ضم بلعيد بالموسم الجديد".

 

وأضاف أمير هشام: "اللاعب صاحب الـ25 عامًا يرغب في الانتقال إلى الأهلي ويملك شرطًا جزائيًا بقيمة 650 ألف يورو في عقده، والأحمر لن يفعل الشرط الجزائي ولكنه سيتفاوض مع ناديه وتم قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات".

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