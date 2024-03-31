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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف تقوم الحائض ليلة القدر ؟..5 عبادات تؤديها بدون وضوء

صدى البلد

كيف تقوم الحائض ليلة القدر؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء وأجابت قائلة: " لله تعالى حكمته في كلّ شيءٍ، ولا يقضي أمرًا إلّا لحكمةٍ بالغةٍ، وقد كتب الله على النساء الحيض، ويكون الحيض أحيانًا في أيّام رمضان وما على النساء في ذلك إلّا التسليم لإرادة الله، واليقين بأنّه ألطف وأرحم بهن من حرصهن على أنفسهن، كما أنّ الله يكتب أجر الأعمال الصالحة في حال وجود عذرٍ لدى العبد، والمرأة تكون معذورةً في حال الحيض، وهو أمرٌ ليس بيدها واختيارها.

كيف تقوم الحائض ليلة القدر ؟

 إن الله تعالى يكتب ثواب الأعمال التي يعزم المرء على القيام بها ثمّ منعه مانعٌ عن أدائها، قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (مَن سألَ اللَّهَ الشَّهادةَ بِصِدقٍ من قلبِهِ، بلَّغَهُ اللَّهُ مَنازلَ الشُّهداءِ، وإن ماتَ على فراشِهِ)، فإن كانت لدى المرأة نيّةٌ وعزيمةٌ صادقةٌ على العمل الصالح في رمضان لن يضيّعها الله.

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العبادات التي تفعلها الحائض فى ليلة القدر

1)ذكر الله

2) الاستغفار

3) الصلاة على النبي

4) التسبيح

5) الإكثار من دعاء ((اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فأعفُ عنا)).

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ماذا تفعل الحائض في ليلة القدر والعشر الأواخر؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة القيام أفضل ما يقوم به العبد من العبادات في ليلة القدر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه).

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وأضاف "ممدوح" فى إجابته عن سؤال «ماذا يمكن للحائض أن تفعل في ليلة القدر؟ هل يمكنها أن تزيد من حسناتها بانشغالها بالعبادة؟»، أن الحائض تفعل جميع العبادات إلا الصلاة والصيام والطواف بالكعبة والاعتكاف في المسجد، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي الليل في العشر الأواخر من رمضان ، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.

وأشار الى أنه إذا كانت المرأة حائضًا فهى ممنوعة من الصلاة ، فإنه يمكنها إحياء الليل بطاعات أخرى غير الصلاة مثل قراءة القرآن والذكر من تسبيح وتهليل وتحميد وما أشبه ذلك ، فتكثر من قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم ونحو ذلك ومن الاستغفار: فتكثر من قول (استغفر الله)، ومن الدعاء: فتكثر من دعاء الله تعالى وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، فإن الدعاء من أفضل العبادات ، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (الدعاء هو العبادة)، فيمكن للحائض أن تقوم بهذه العبادات وغيرها في ليلة القدر.

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