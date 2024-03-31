شرطة الاحتلال تقتحم منزل شهيد بئر السبع وتعتقل 5 من أسرته

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن القناة "12" العبرية، قوله أن شرطة الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد ناجي أبو فريح منفذ عملية الطعن في مدينة بئر السبع صباح اليوم.

وذكرت القناة "12" العبرية أن شرطة الاحتلال الصهيوني اعتقلت 5 من أفراد أسرته.

واستشهد الشاب ناجي أبو فريح من مدينة رهط في النقب صباح اليوم الأحد، برصاص جندي إسرائيلي قرب محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع.

وأطلق الجندي النار على الشاب بزعم أنه قام بتنفيذ عملية طعن.

وأصيب شخصان إسرائيليان بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، وذلك جراء عملية طعن في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع في النقب.