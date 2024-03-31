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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 8 تعديات على أراض زراعية وبناء مخالف بأسيوط والفتح وحي شرق

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل) موضحاً إنه تم تنفيذ إزالة 8 حالات تعدي على أراض زراعية وبناء مخالف بمركزي أسيوط والفتح وحي شرق خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.

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وفي هذا الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بمركز الفتح تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبمشاركة نوابه ورؤساء الوحدات المحلية القروية وبالتنسيق مع مسئولي الازالات والاشغالات والزراعة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية حيث تم تنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدي على أرض زراعية بعرب مطير من بينها تعدي عبارة عن قواعد وبناء طوب أبيض بعرب مطير وازالة وأعمدة بني عليج وإزالة على أرض زراعية بالأطاولة كما تم إزالة فورية لبناء علي اراضي زراعية بقرية اسكندرية التحرير خلال حملة بإشراف العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط ، فيما تم تنفيذ إزالة أعمدة الدور الأول العلوي بشارع العقول في منطقة الوليدية وإزالة سقف الدور التاسع العلوي بشارع العادلي وذلك خلال حملة لحي شرق بإشراف سيد عبدالجواد رئيس حي شرق وبالتنسيق مع مسئولي الازالات والاشغالات حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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