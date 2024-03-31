عضو كنيست يهاجم حكومة نتنياهو: إسرائيل تسير نحو الهزيمة

قال عضو الكنيست الإسرائيلي، زعيم حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، في بيان يوم الأحد، إن نهج الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تجاه الحرب سيؤدي إلى هزيمة إسرائيل.

وكتب ساعر في منشور على موقع “إكس”: قضية خطة إطلاق سراح الأسرى عالقة لنفس السبب الذي جعل كل شيء عالقا، في هذه الأشهر الطويلة، تضاءل الضغط العسكري على حماس".

وأضاف: "بدون ضغوط كبيرة، فإن حماس لا ترى ضرورة ملحة لوضع خطة جديدة".

وتابع: إن حربا طويلة ومتكررة وبطيئة لن تؤدي إلى انفراجة في هذا السيناريو، تشعر حماس بأن لها الحق في المطالبة بعودتها إلى شمال قطاع غزة واستعادة سلطتها (السياسية والعسكرية) هناك".

واستطرد: الحقيقة الصارخة هو أنه بدون وقف التآكل وتغيير مسار الصراع، فإن إسرائيل محكوم عليها بالهزيمة".