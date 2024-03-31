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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوكيو تسجل درجات حرارة قياسية خلال مارس |تفاصيل

علم اليابان
علم اليابان

أعلنت الأرصاد الجوية اليابانية، تسجيل درجات حرارة قياسية لشهر مارس بلغت 28.1 درجة اليوم الأحد، في العاصمة طوكيو.

وحسب وكالة "كيودو" اليابانية، تم تسجيل هذا الرقم القياسي في الساعة 13:30 من اليوم الأحد بالتوقيت المحلي في منطقة تشيودا بطوكيو، حيث ارتفعت درجة حرارة الهواء إلى 28.1، وهو رقم قياسي مطلق منذ بدء تسجيل الحرارة عام 1876.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 10 مارس 2013، حيث ارتفعت الحرارة إلى 25.3 درجة.

ووفقًا لصحيفة “اليابان تايمز”، سجلت يوكوهاما أيضًا أعلى درجة حرارة لشهر مارس بعد ظهر يوم الأحد، حيث بلغت 26.9 درجة مئوية، بينما شهدت مساحة واسعة من منطقة كانتو أيضًا انخفاضًا قياسيًا، بما في ذلك محافظات تشيبا وسايتاما وكاناغاوا.

وفي العام الماضي، كان أول "يوم صيفي" في وسط طوكيو في 24 مارس، عندما لوحظت درجة حرارة قصوى بلغت 25 درجة مئوية.

درجات حرارة مارس الأرصاد الجوية اليابانية اليابان طوكيو

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